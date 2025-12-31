Llorca reclama "dejar de lado la crispación" y "trabajar juntos por una financiación justa, agua y vivienda"

Mensaje de Fin de Año del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - GVA

VALÈNCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado este miércoles "dejar de lado el ruido y la crispación" y "trabajar todos juntos para afrontar los retos que vienen" en 2026, entre ellos la financiación "justa" que necesita la Comunitat, aplicar "rigor técnico y científico al problema del agua" y que la vivienda sea considerada como una "cuestión de Estado".

Así, lo ha traslado en su mensaje de Fin de Año, pronunciado desde la sede del Consejo Regulador de la D.O Utiel-Requena en el municipio de Utiel, que ha iniciado con palabras de recuerdo a las víctimas y afectados por la dana, a quienes ha trasladado el compromiso de la Generalitat "con hechos y recursos" para que la recuperación "sea completa". "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva, y para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean".

En ese sentido, ha señalado que ha querido estar en Utiel para dar este mensaje de Fin de Año, el primero que pronuncia como jefe del Consell tras la renuncia de Carlos Mazón, porque "aquí se vio lo peor de la dana, pero también lo mejor de nuestra gente" y ha destacado la capacidad de la Comunitat Valenciana "de levantarse, trabajar unida y no rendirse nunca". Asimismo, ha resaltado que la reconstrucción avanza y ha instado a la colaboración de todas las administraciones "desde la lealtad y el sentido común, para que las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas".

Pérez Llorca en su intervención, en la que ha combinado el valenciano y el castellano, ha ratificado su compromiso de "trabajar por los valencianos y las valencianas" con el propósito de "escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar por los intereses de cada una de ellas".

En ese sentido, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "abrió un nuevo tiempo político hace más de dos años, un tiempo de cambio en que se ha vuelto a trabajar por la convivencia entre todos y no para confrontar o imponer una ideología". "La polarización de nuestras vidas no es sostenible. No lo puede ser. Entre todos tenemos que colaborar a rebajar el tono. A escucharnos más. Yo me comprometo a hacerlo y espero que todos trabajemos para que se pueda conseguir", ha confiado.

En esta línea, ha reivindicado "la convivencia en una sociedad como la valenciana, que siempre rechazará cualquier tipo de violencia venga de donde venga" y ha tenido asimismo un recuerdo para las cuatro mujeres que murieron asesinadas en 2025 en la Comunitat Valenciana a manos de sus parejas, "una realidad dolorosa que tenemos que conseguir erradicar entre todos", ha reclamado.

MEJORA DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Del mismo modo, ha subrayado la apuesta del Consell por la estabilidad institucional "para consolidar iniciativas, fortalecer proyectos y cultivar la confianza de los ciudadanos" y ha mostrado su convicción de que nuestro territorio "siga avanzando para mejorar la vida de las personas".

Al respecto, ha puesto como ejemplos la rebaja fiscal para las rentas bajas y medias, el impulso al empleo y a la inversión, la reducción de las listas de espera en sanidad y dependencia, la libertad educativa y la gratuidad de la escolarización de cero a tres años.

"Podemos hacer más para ayudar a nuestras familias y que el esfuerzo tenga recompensa", ha manifestado el president, que ha señalado que "por primera vez, los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas de primero no tendrán que pagar su matrícula".

Asimismo, ha mencionado las medidas impulsadas por la Generalitat como el Plan Vive para el desarrollo de miles de viviendas de protección pública, o la reducción de los impuestos en la compra de inmuebles, y ha urgido al Gobierno de España a sumarse a este programa y rebajar el IVA en la compra de la vivienda "porque esto no lo podemos hacer solos".

Pérez Llorca ha subrayado que "la estabilidad institucional conseguida gracias al pacto de Les Corts nos ha permitido sacar adelante iniciativas que están impulsando nuestra economía", pero ha insistido en reclamar unidad para afrontar los retos que vendrán el próximo año.

Así, ha apuntado que "siempre valdrá la pena trabajar por el diálogo y el consenso sobre asuntos básicos como nuestra financiación, que hay que reivindicar desde la unidad, porque los servicios sociales de alicantinos, castelloneneses y valencianos no se pueden truncar". También ha pedido "aplicar rigor técnico y científico al problema del agua" porque, ha remarcado, "nuestros regantes necesitan una solución técnica -que no política-, asequible y efectiva".

DEFENSA DE LOS SECTORES TRADICIONALES

Asimismo, ha apostado por "continuar defendiendo la competitividad, la innovación de nuestros sectores tradicionales como el calzado, el juguete, el textil, el cerámico y, por supuesto, el turismo, libre de una tasa confiscatoria", así como por trabajar por "nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, castigados por normativas alejadas de la realidad social de nuestra tierra" porque "son los primeros protectores del territorio y merecen mucho más".

"Tenemos motivos para seguir en esta dirección, los números grandes van mejor, pero los pequeños, los de la cesta de la compra, lo que se hacen para llegar a fin de mes, pueden y tienen que mejorar más aún", ha defendido el president, que ha resaltado la simplificación administrativa, ha abogado por fortalecer los servicios públicos, premiar el esfuerzo de los universitarios y garantizar el derecho constitucional a la vivienda "tras demasiados años sin hacer nada porque no puede ser un lujo para nuestros jóvenes".

"En estos momentos tan especiales, quiero compartir un deseo que dependerá del cumplimiento de un propósito. El propósito es escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar para los intereses de cada una de ellas. El deseo es conseguir que sintáis que al frente del gobierno de todos los valencianos tenéis un presidente que está cerca de todos sin excepción", ha apostillado.