Llorca reclama al Gobierno las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana: "No hablo de ocurrencias"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que impulsará en Les Corts, en caso de salir adelante su investidura y ser elegido jefe del Consell, la aprobación de una iniciativa para instar al Gobierno de España a dotar y ejecutar "de una vez por todas" las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana, entre ellas las de "gran calado" como encauzamientos, construcción de presas, desvíos de caudal, laminación de avenidas o parques inundables. "No hablo de ocurrencias, hablo de ingeniería básica, de prevenir", ha afirmado.

Además, ha detallado que trasladará esta iniciativa al Congreso de los Diputados para que la "Agenda del Agua" de la Comunitat Valenciana sea atendida "de una vez por todas como la prioridad que merecen todos los valencianos". "Y si el Gobierno no nos quiere responder, promeremos todas las acciones legales necesarias para denunciar la negligencia, porque están dejando sin protección de vida a los ciudadanos y ciudadanas valencianas", ha advertido.

"No hace falta que yo venga aquí a recordar lo que todos hemos visto con nuestros ojos. Hemos vivido inundaciones, daños irreparables, casas arrasadas. Todos sabemos que la Comunitat Valenciana necesita obras hidráulicas de gran calado, encauzamientos, presas, desvíos naturales de caudal, laminación de avenidas, parques inundables. Y no hablo de ocurrencias, hablo de ingeniería básica, hablo de prevenir", ha expuesto durante su intervención.

Llorca se ha preguntado "qué nos lo ha impedido" y "qué ha frenado proyectos que estaban en la mesa desde hace años" y ha asegurado que ante esta situación "no podemos seguir ignorándolo". "Hay regulaciones europeas y españolas de corte ideológico que impiden estas obras esenciales y que las han frenado", ha denunciado, y como ejemplo de ello ha señalado a la Llei de l'Horta.

Frente a ello, ha apostado por "recuperar esa capacidad de priorizar obras hidráulicas sin que el Gobierno de España nos las bloquee por criterios ideológicos". "Hemos de limpiar nuestros barrancos, hemos de desviar cauces naturales para hacerlos más seguros. En definitiva, hemos de protegernos y, sobre todo, hemos de proteger a las personas", ha argumentado.

OBRAS DE ENCAUZAMIENTO

Dicho esto, ha enumerado "algunas obras de encauzamiento, reparación y actuación de barrancos que, a pesar de no ser competencia de la Generalitat, las hemos hecho solos por el abandono del Gobierno de España": reparar la cuenca del barranco de San Vicente de Alborache, el muro de protección en los taludes de Godelleta, la reconstrucción de los márgenes del barranco en Alcàsser y Picassent, reparación de las barreras de contención en Catarroja, reconstrucción de los márgenes del río Magro en Algemesí, limpieza y reparación del barranco en Alginet, restitución del cauce de Sot de Chera, protección del talud de Requena y Utiel.

"Más de cinco millones de euros en infraestructuras hidráulicas que ya ha acometido la Generalitat", ha valorado, aunque ha pedido "no quedarnos ahí" y ha abogado por "ir más lejos y poner encima de la mesa una serie de obras hídricas que hay que realizar de forma obligatoria".

Para ello, ha adelantado que, en caso de ser elegido 'president' de la Generalitat, su Consell garantizará que en el presupuesto de la Administración autonómica "siempre se incluyan partidas necesarias, por ejemplo, para "seguir con la reparación de la presa de Buseo, diseñar tanques de tormenta con capacidad suficiente para almacenar el volumen de agua previsto en eventos extremos, planificar y ejecutar los parques inundables en áreas bajas y así retener las aguas pluviales o las procedentes de los desbordamientos de ríos".

EXIGE LA COLABORACIÓN AL GOBIERNO

No obstante, ha advertido de que todo ello "no lo vamos a poder hacer solos", por lo que ha exigido al Gobierno de España que realice las obras "de su competencia" y ha instado al Ejecutivo central a abadonar sus "intereses partidistas y que, de una vez por todas, anteponga la vida de los ciudadanos".

Así, Pérez Llorca ha reclamado "de forma clara" al Gobierno que desarrolle "las obras de laminación y mejora del drenaje del barranco de Pozalet y la Saleta, el acondicionamiento del barranco de la Saleta, las obras de encauzamiento y drenaje de la cuenca del Poyo, el aumento de la capacidad del drenaje transversal de la A-3 en varios puntos como es el cruce con el AVE o en el propio barranco del Poyo, el acondicionamiento del tramo del río Turia".

También ha exigido "la ampliación de la capacidad de desagüe del cauce del Turia, la reducción del riesgo de inundación de la ciudad de València y l'Horta Sud mediante la ampliación de la capacidad de desagüe del nuevo cauce del Turia", así como que el Gobierno "haga de una vez por todas la presa de Villamarxant, la presa de Cheste y que reparen urgentemente la de Forata".

AGRADECE A VOX SU "RESPONSABILIDAD"

En este punto, ha agradecido a Vox que hayan estado "trabajando en todo momento con la responsabilidad de seguir impulsando la reconstrucción" de la Comunitat Valenciana. "Hasta la fecha, ambas formaciones políticas hemos demostrado la altura de miras necesaria para trabajar juntos por la reconstrucción, especialmente ante la falta de respuesta adecuada del Gobierno de España", ha denunciado.

Al respecto, ha instado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a asumir las "responsabilidades políticas que no quieren afrontar" hasta hoy. "No podemos seguir así", ha sostenido.