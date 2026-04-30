Llorca reivindica su política "real y útil" y afea a Compromís ser los "pagafantas" de Sánchez: "Se dedican a pelearse"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de este jueves en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contrapuesto su política "real y útil" en la Comunitat Valenciana con la actuación de Compromís, formación a la que ha acusado de ser "pagafantas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado que no condicionen sus votos en Madrid a que el Ejecutivo central "reaccione" y solucione los problemas de los valencianos: "Podrían cambiar cualquier decisión". Frente a este escenario, ha afeado a la coalición que se dediquen a "pelearse entre ellos".

Así lo ha manifestado en la sesión de control este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha sostenido que en la sociedad valenciana existe un "consenso generalizado" de que el cargo de 'president' a Pérez Llorca "le viene grande". "Usted arrastra un pecado original: la manera en que fue elegido, porque a usted no lo eligieron los valencianos, a usted lo eligió Vox en un despacho de Madrid", le ha reprochado.

Además, ha incidido en que el "principal mérito" de Llorca para ser elegido no fue "precisamente su capacidad de gestión, sino justamente todo lo contrario", puesto que Vox buscaba "un candidato dócil, mediocre y sobre todo, dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en la poltrona". "Y en estos meses usted lo ha cumplido, es un presidente dócil con la extrema derecha", le ha afeado.

"Es un presidente mediocre que no está preparado para resolver los problemas de los valencianos. Está dispuesto a lo que sea para mantenerse en la poltrona y para que su amigo --Carlos-- Mazón continúe aforado", le ha espetado, para preguntarle sobre el 'expresident' de la Generalitat: "¿Dónde está hoy? ¿En la playa? Porque cuando viene es para lucir su bronceado indecente o para burlarse de los valencianos, como hizo ayer. Y la culpa es suya".

Mientras, ha denunciado Baldoví, la escuela pública está "en pie de guerra", la sanidad pública "bajo mínimos" o los servicios sociales, "colapsados". "Por eso le pregunto: ¿Tiene un proyecto? Sí, porque el único proyecto de conozcamos pasa por la prioridad personal, familiar y pepera".

"NUNCA GANARÁN UNAS ELECCIONES"

Por su parte, Pérez Llorca ha contestado que también existe un "consenso social claro" en la Comunitat Valenciana y es que Compromís "nunca gobernarán, nunca ganarán unas elecciones": "No han ganado nunca y creo que usted y --la exvicepresidenta de la Generalitat y referente en la coalición Mónica-- Oltra son responsables".

A su vez, el síndic de Compromís ha retado a Llorca a convocar elecciones "si está tan seguro" de que las va a ganar: "¿A que no las convoca? Ya, ya, mañana". Dicho esto, le ha mencionado "tres titulares de la última semana" sobre el gasto público para alumnos, la huelga de profesores y la satisfacción de los usuarios de Metrovalencia: "Y eso depende de usted. ¿Y qué hace? Dos cosas: hablar del eclipse de sol del mes de agosto y aplicar el principio de prioridad personal. ¿Y en qué consiste? En contratar vallas publicitarias con su cara. Elemental. Eso sí, casualmente al lado de vallas pagadas con dinero de todos. ¿Qué casualidad, no?".

Así, le ha preguntado "por qué tenemos que pagar los valencianos su campaña electoral" y le ha advertido: "Eso es corrupción, es corrupción colocar a personas afines a través de concursos amañados. La Fiscalía Anticorrupción está investigando a --la alcaldesa de València María José-- Catalá, que hoy tampoco está". "Lleva cinco meses y la corrupción le chorrea por los camales", le ha espetado.

Asimismo, ha censurado que el PP vote en contra a la iniciativa de Compromís para que las viviendas públicas lo sean de manera permanente porque, a su juicio, los 'populares' quieren "seguir dándoselas a gente del PP". "Su prioridad no son los valencianos. Su prioridad es darle 107 millones a Ribera Salud, donde trabaja la cuñada del conseller --de Sanidad, Marciano Gómez--, para después comprar la clínica donde trabaja su hermano", ha relatado.

Y ha continuado: "Su prioridad en educación no son los alumnos ni las familias. ¿Sabe cuál es? Que la consellera --de Educación Carmen Ortí-- suba el salario a su gremio, a los inspectores, y diga que no hay dinero para nadie más. Para Ribera Salud sí que hay, 107 millones. Para los profesores, para los maestros, no hay".

Ante esta situación, Baldoví ha reivindicado que la "única prioridad total y absoluta que tenemos los valencianos es que se acabe esta agonía de legislatura", para lo que ha reclamado al Llorca que convoque elecciones y dé "la palabra al pueblo": "Necesitemos un 'president' que se preocupe por resolver los problemas de los valencianos. Y usted no lo es".

"HA DEJADO A LOS VALENCIANOS TIRADOS"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat le ha replicado a Baldoví que, si "tan preocupado" está por la sanidad, en la Comunitat Valenciana hay 223.274 personas que no han podido ser atendidas "por culpa de la ministra de su grupo" --en alusión a la titular de Sanidad, Mónica García--, por la huelga de médicos. "Entre elegir a 223.274 valencianos o a la ministra, ha elegido a la ministra. Ha dejado una vez más los valencianos tirados", ha criticado.

Y después de que Baldoví le haya llamado "mediocre", el jefe del Consell ha considerado que la opinión del síndic de Compromís no es "muy objetiva" y ha señalado que tiene "un poco más de educación" que él. Dicho esto, ha sacado pecho de que en los últimos 15 días "este presidente mediocre" ha asistido a un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura y ha preguntado a la coalición cuál es su posición: "¿Están con Sánchez o con los agricultores?".

También ha resaltado que el Consell ha licitado las obras de las consultas externas del Hospital de Sagunt, ha aprobado ayudas para agricultores jóvenes, ha licitado el proyecto de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela y ha finalizado la construcción de la pasarela de Chiva, entre otras actuaciones. "La cuestión es qué hace usted en toda su vida política, no lo que yo hago todos los días", ha señalado a Baldoví, al tiempo que ha reivindicado: "Todos los días aprobamos cosas que son política real útil para todos los valencianos".

"¿QUÉ HACEN POR LOS VALENCIANOS?"

Por ello, ha cuestionado al síndic de Compromís, "que no tiene responsabilidades de gobierno en ningún lugar, pero que sí que tiene un valor determinante para aprobar medidas en España", qué hace "para que llegue aquí la financiación, para que el --ministro de Hacienda-- Arcadi España nos pague": "¿Qué hacen en Madrid por los valencianos? ¿Qué hace en Madrid para exigirle al Gobierno de España que hagan las obras hídricas de los pueblos afectados por la dana? No le he escuchado nunca condicionar su voto a que el Gobierno reaccione".

Dicho esto, ha reprochado a Compromís que, en lugar de ello, lo que hagan sea celebrar "una asamblea" para "aplaudir todos a Mónica Oltra, pero, luego, "no quieran que vaya porque ya no saben si quieren ponerla de candidata" a la alcaldía de València. "Se dedican a pelearse entre ustedes. Vuelve a ser el pagafantas que le da los votos a Pedro Sánchez", ha afirmado.

"Yo para usted seré un político mediocre, pero dígame qué es usted. O pregunte a los valencianos qué creen que ha hecho usted por esta tierra. Están ocho años apoyando a Pedro Sánchez y son los ocho peores años que ha sufrido esta tierra por la discriminación consensuada del PSOE. Y ustedes siempre le han dado el voto. Es que no han arreglado nada y usted podría cambiar cualquier decisión", ha argumentado el jefe del Consell.

También ha criticado que en Compromís "no se ponen de acuerdo en nada" y por eso mismo ha deslizado: "¿Cómo van a arreglar algo a los valencianos si ustedes no se entienden? Son un desastre". "No sé si seré mediocre o no, pero como vosotros no", ha zanjado.