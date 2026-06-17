Llorca reivindica que los presupuestos de 2026 son un ejemplo de "normalidad democrática" y de un gobierno "fuerte"

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la "estabilidad" que otorga a la Comunitat Valenciana la futura aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026, ha defendido que las cuentas autonómicas --presentadas por el Consell gracias a un acuerdo con Vox-- son un ejemplo de "normalidad democrática" y ha sacado pecho de que encabeza un gobierno "fuerte".

Así lo ha manifestado durante la sesión de control este miércoles en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que le ha preguntado cómo va a garantizar el Consell el "compromiso" de los de Santiago Abascal con el PP para aprobar las cuentas ante los "ataques sucesivos" del Gobierno de España, un Ejecutivo al que ha llamado "traidor, corrupto y mafioso, que da miedo".

"Estamos ante un Gobierno que dice que los españoles no tienen que ser los primeros en el acceso a la vivienda porque esto va contra los derechos fundamentales", ha sostenido el representante de Vox, al tiempo que ha deslizado que el PSOE se debe "leer de cabeza abajo la Constitución aparte de saltársela todos los días".

Por su parte, Pérez Llorca ha sacado pecho de la presentación de los presupuestos, pese a que "nos dice la izquierda que no hay proyecto", y ha incidido en que a nivel nacional esta sea "incapaz" de presentar las cuentas generales: "Son capaces hasta de secuestrar a los letrados de la Cámara con tal de que no se tramitan las cosas. Aquí luego vienen y se ponen las pancartas, pero la pancarta es la tapadera para privar las libertades, como hacen en el Congreso".

Llorca ha lamentado que este sea "el modus operandi de esta izquierda" y ha asegurado que quiere "pensar que hay otra izquierda más constructiva que la que desgraciadamente tenemos en la Comunidtat Valenciana". "Porque la normalidad democrática consiste en debatir y en gobernar y los presupuestos son un ejemplo de ello", ha resaltado.

"AQUÍ HAY ESTABILIDAD, AQUÍ HAY ORDEN Y ALLÍ NO"

A su juicio, "lo que no es normal es gobernar a base de decretos ley que ni siquiera consiguen la convalidación en el Congreso de los Diputados". "Esa es la diferencia entre cómo se está gobernando la Comunitat Valenciana y cómo gobiernan todos estos señores y señoras en Madrid. Aquí hay estabilidad, aquí hay orden y allí no", ha contrapuesto el dirigente 'popular'.

También ha sacado pecho de que el Consell es "un gobierno fuerte, estable" y que es capaz de presentar proyectos de presupuesto "para que se puedan debatir y mejorar". "En eso consiste en la democracia. Tan sencillo como eso y tan normal como eso, aunque estos señores y señoras de aquí lo quieran hacer como algo excepcional", ha subrayado, en referencia a la bancada de PSPV y Compromís.

Sobre los presupuestos, Pérez Llorca ha destacado que en las cuentas autonómicas "ocho de cada diez euros de los 32.000 millones se van a destinar a las políticas sociales, a los jóvenes, a las familias, a las viviendas, a la educación y a la sanidad".

"Van a recoger el mayor esfuerzo inversor de la historia de la Generalitat Valenciana en educación, con 7.750 millones de euros que son 450 millones más que en el último ejercicio", ha incidido. Frente a ello, en alusión a la izquierda, ha asegurado que "muchos se manifiestan, pero cuando gobernaron no hicieron absolutamente nada".

En este punto, ha acusado a estas formaciones de "no querer" que a los dependientes valencianos "no les llegue la ayuda" y les ha reprochado que prefieran que Pedro Sánchez "se quede con los 4.000 millones para que nosotros no les podamos pagar". "Esa es la tristeza de lo que le estoy contando porque es una realidad (...), eso hay que denunciarlo todos los días", ha añadido.

Además, el 'president' ha afeado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que prefiera "blanquear las joyas de Pedro Sánchez que que le bajen la renta a una persona que gana 30.000 o 40.000 euros al año".

SÁNCHEZ Y MORANT, "CAPACES DE TODO LO PEOR"

Por su parte, el síndic de Vox ha sostenido que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Diana Morant son "capaces de todo lo peor". "Dice que recurre a la política de vivienda para defender la igualdad, garantizar derechos y combatir la discriminación. ¿La igualdad y los derechos de quién? ¿De la víctima o del que viola? ¿De los niños utilizados como rehenes o de los sindicatos del PSOE y Compromís? ¿De los que imponen o de los que defendemos la libertad?", ha preguntado.

Ha cuestionado sobre "cómo les decimos a los valencianos que sus hijos no pueden formar una familia porque no pueden acceder ni a la compra ni al alquiler de una vivienda mientras las hijas de --el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez-- Zapatero adquieren vivienda sin trabajar" y sobre "cómo le vamos a decir a los valencianos que, además de pagar a Hacienda, tienen que elegir entre pagar la luz o la comida de sus hijos mientras el PSOE de Sánchez se abanica con fardos de dinero, inmoralidad y corrupción".

Dicho esto, el síndic de Vox ha sacado pecho de que en la Comunitat Valenciana su partido ha pactado con el PP "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en la prioridad nacional". "Los españoles primero, porque son los que sostienen las arcas públicas", ha remarcado, y ha abogado por reforzar "un arraigo real". "Es preciso un empadronamiento con residencia histórica, continuada y de mayor tiempo, y es preciso la vinculación con el territorio", ha detallado.

Por ello, ha considerado "fundamental" implantar el principio de prioridad nacional para el acceso a una vivienda, así como impulsar una "drástica" reducción de impuestos y recortar las subvenciones a los sindicatos y la patronal. "Que se paguen ellos la fiesta con sus afiliados", ha reclamado.

Además, ha instado a Diana Morant a que diga "claro" si prefiere "poner delante a un ciudadano de Sierra Leona que a un ciudadano valenciano de Torrent" y ha remarcado que Vox exige al Consell políticas "concretas, claras y decididas para defender la libertad, la democracia y el bienestar de todos los valencianos". También ha apostado por cambiar el modelo de financiación autonómica para que sea "justo, equitativo e igual para el conjunto de los españoles".