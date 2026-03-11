Llorca reprocha a Puente el "error" de dejar en Albal a los usuarios de Cercanías durante las 'mascletaes' de Fallas

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la inauguración del nuevo acceso de Metrovalencia, a 18 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, el "error" de dejar a los usuarios de Cercanías de las líneas C-1 y C-2 en Albal (Valencia) durante las 'mascletaes' de los días grandes de las Fallas y ha considerado que se trata de un ejemplo de falta de planificación.

Así, ha censurado la "cadena de errores" del Ministerio de Puente, entre las que se encuentran el "desinterés" con la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana, "que son un desastre". "Esto es una gotita más", ha subrayado en el encuentro 'Una Comunitat de líderes' organizado este miércoles por el diario Las Provincias.

De este modo ha valorado la situación generada a raíz de la medida adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà'.

En este sentido, Llorca ha valorado la decisión que tomó la alcaldesa de València, María José Catalá, "en su día" de abogar "por la seguridad" y por "garantizar la de sus vecinos y los turistas", lo que requiere "tomar decisiones". "Y a veces hay decisiones que no pueden gustar o que no gustan", ha reconocido, pero ha apuntado que los valencianos "hemos sufrido una dana y sabemos que las que se toman por seguridad las tenemos que tener en consideración".

"Lo que le planteó la alcaldesa en su día y con mucho tiempo de antelación era que, en momentos puntuales, se puede poner en riesgo la salud y la integridad de las personas porque se aglomera muchísima gente por tema de las 'mascletaes', la Plaza de Toros, la llegada de trenes a la Estación del Norte, y lo que pedía, una vez más, era que se planificasen las cosas mejor", ha expresado.

DEFIENDE A CATALÁ

Dicho esto, ha asegurado que él no ha visto "ninguna declaración" de Catalá "que dijese, oiga, deje a la gente en Albal". "Eso ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Transportes, una vez más cometiendo un error. Una vez más, y esto sonará duro, pero es así, por no querer trabajar y cumplir con sus obligaciones, que es hacer una buena planificación", ha señalado.

Por tanto, ha felicitado a la primera edil "por pensar en la seguridad de sus vecinos y de todas las personas que van a visitar València en Fallas". "Pero nadie, y especialmente el ministro, que es muy rápido para insultar, pero bastante lento para solucionar, podemos caer en la trampa de esa cortina de humo que sacan para repartir responsabilidades de aquello que solo les corresponde a ellos solucionar", ha zanjado.

NUEVAS ESTAACIONES DE ITV

Por otro lado, sobre la situación de las ITV en la Comunitat Valenciana, ha anunciado que la Generalitat implantará "en breve" tres nuevas estaciones en Segorbe, Onda y Torrent, en este último caso con dos líneas, lo que permitirá atender "unas 50.000 inspecciones más". Se trata de las zonas que presentan "más congestión", por lo que ha resaltado que esta medida permitirá dar "más fluidez".

Llorca ha reconocido que existe "un problema" con las ITV "por culpa de aquellos políticos que gobiernan con el libro de la ideología debajo del brazo, pero que no atienden los problemas de la realidad". "Las ITV pasaron de gestión privada a pública en horas, de la noche al día sin ningún tipo de planificación y dejando completamente a todos abandonados. A nosotros nos ha tocado gestionar eso", ha expuesto.

Todo ello, ha indicado, a través de una empresa pública "que es rentable, pero que, debido a la problemática que hay, hace que en poner más personal o adaptar muchas cosas se tarde mucho". "Y eso ha generado un problema que se va solventando", ha apostillado, y ha puesto en valor que actualmente "cada día estamos siendo mucho más eficientes en la gestión".