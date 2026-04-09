Llorca responderá en Corts sobre sus cuatro meses en el Consell, sus "intereses particulares" y la "inmigración masiva"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en el pleno de Les Corts de la próxima semana a preguntas sobre sus cuatro meses en el Consell y "cuándo piensa empezar a trabajar para los valencianos" (PSPV), sus "intereses particulares, familiares o partidistas" (Compromís) y la "inmigración masiva" (Vox).

En la sesión de control del próximo miércoles, el síndic socialista, José Muñoz, señalará a Llorca que "después de cuatro meses al frente de la Generalitat, es una necesidad urgente que comience a trabajar por los valencianos". "¿Cuándo piensa hacerlo?", cuestionará al también líder del PPCV.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntará al jefe del Consell si considera que su gobierno, "el mismo que el de Carlos Mazón", está centrado en solucionar los problemas de la ciudadanía o "solo trabaja para sus intereses particulares, familiares y partidistas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, interpelará a Llorca por "cuál es el impacto económico que están teniendo las políticas de fomento de la inmigración masiva en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana, especialmente en el régimen de acogida de menores, y qué medidas tiene previsto adoptar para evitar su deterioro y posible colapso".