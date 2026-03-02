Llorca responderá esta semana en Les Corts a preguntas sobre Mazón, los "últimos escándalos" y la inmigración "ilegal"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control en Les Corts a preguntas sobre por qué mantiene "el mismo" Consell que su antecesor, Carlos Mazón, sobre los "últimos escándalos conocidos" y también respecto a "la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles".

Desde el PSPV, José Muñoz cuestionará a Llorca sobre si, "tras los últimos escándalos conocidos, le queda algún motivo para no asumir responsabilidades", mientras que Joan Baldoví (Compromís) le interrogará sobre "por qué mantiene el mismo gobierno que Carlos Mazón" tras la exposición razonada de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, que "apunta a la nefasta gestión de diferentes consellerias".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntará al 'president' de la Generalitat sobre cómo va a reaccionar el Consell ante "la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles" tras "los últimos casos publicados".

EXPRESIDENTS Y COMISIONES DE INVESTIGACIÓN, EN EL ORDEN DEL DÍA

El pleno de Les Corts de esta semana rechazará con total probabilidad la proposición de ley de Compromís para eliminar los privilegios que obtienen los 'expresidents' de la Generalitat al dejar el cargo, como ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de disponer de una oficina de 'expresident' y de un asesor y un chófer. Ni PP ni PSPV votarán previsiblemente a favor de esta propuesta, mientras Vox no ha anticipado su decisión.

Tras esta propuesta, el pleno debatirá las peticiones de Compromís y PSPV de crear una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades del grupo Ribera Salud en el departamento de salud de Elx-Crevillent (Alicante). También se abordará la comisión de investigación pedida por Compromís sobre la situación de salubridad del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) Santa Faz de Alicante.

Entre el resto de propuestas, Compromís presentará una proposición no de ley (PNL) sobre la polémica de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, además de preguntar al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, sobre la presa de Buseo, y a Susana Camarero (Igualdad) sobre los últimos feminicidios en la Comunitat Valenciana.

Vox llevará una PNL sobre el Pacto Verde Europeo y preguntará a la consellera de Educación, Carmen Ortí, sobre "la política para erradicar la politización y adoctrinamiento en los centros educativos ante el intento de Pedro Sánchez de imponer el menú halal en toda España". También interpelará a Elena Albalat (Servicios Sociales) sobre la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

Además, Vox preguntará al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, sobre "la reunión que mantuvo con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el día después de que se aprobara en Les Corts la comisión de investigación sobre supuestas irregularidades": "Queremos saber qué le contó y cómo está la situación".

En el pleno de esta semana también se volverán a votar los candidatos al Consell de Transparencia, por tercera vez. Compromís ha acusado a PP y Vox de no querer negociar al respecto, mientras los 'populares' han criticado que el síndic de la coalición, Joan Baldoví, no aceptó reunirse con Pérez Llorca tras su investidura.