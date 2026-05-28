Llorca, en la reunión de la Comisión transitoria del PPCV: "Estamos centrados en trabajar para los valencianos"

Reunión de la Comisión transitoria del PPCV - PPCV

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y también del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que su partido está "centrado" en trabajar "para todos los valencianos".

Pérez Llorca ha presidido la reunión de la Comisión Transitoria del PPCV celebrada este jueves en la sede del PPCV, acompañado del secretario general, Carlos Gil, y el coordinador general, Juan Carlos Caballero, tal como ha informado el Partido Popular en un comunicado.

En la reunión se ha hecho balance de la gestión del PPCV durante el primer cuatrimestre del año y se han analizado las próximas actividades previstas.

El presidente 'popular' ha afirmado que "el PPCV representa la estabilidad y tranquilidad institucional": "Somos la voz sensata del ciudadano de a pie que quiere normalidad en la calle. Somos un partido fuerte al servicio de los valencianos".