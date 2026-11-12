Llorca saca pecho de su gestión en materia de vivienda y acusa a Compromís de "callar" ante Sánchez: "Qué lástima"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una sesión de control - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sacado pecho de la gestión del Consell en materia de vivienda durante su año en la presidencia frente a la del anterior ejecutivo del Botànic del PSPV y Compromís, que por ejemplo "tardaba 327 días en pagar las ayudas al alquiler a los jóvenes" frente a los 97 actuales, al tiempo que ha acusado a Compromís de "callar" ante el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que ha considerado una "lástima".

Así lo ha manifestado durante la sesión de control este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha hecho alusión a la huelga general celebrada el 11N y a la situación de los valencianos, que actualmente gastan "una media de 1.200 euros" en alquiler de vivienda, un precio que se ha "disparado" un 82 por ciento desde la pandemia, según ha expuesto.

El jefe del Consell ha replicado a Baldoví con que, si estaban "tan preocupados" por los salarios, por qué durante el Botànic "se negaron cinco veces" a aumentar la retribución a los profesores. "Estaban más pendientes de la estelada y el independentismo, son incapaces de gobernar por sí mismos", le ha afeado, y le ha espetado que Compromís perdió "85.000 votos" con él de candidato.

"Cuando gobiernan, no trabajan. No sirven para nada partidos como Compromís, aunque sí para una cosa, para pegar la 'cabotà' y ser los pagafantas de Sánchez. Es el nuevo nacionalismo de España", ha agregado Llorca sobre la coalición.

Dicho esto, el 'president' de la Generalitat ha reivindicado la gestión del Consell en vivienda y ha resaltado que ahora los jóvenes cobran las ayudas al alquiler en 97 días frente a los 327 que tardaban con el Botànic. "Esa es la diferencia de gestionar a no hacer nada", ha resaltado. También ha destacado que, mientras antes el pago a una familia de acogida resultaba ser "una cruzada imposible", en la actualidad cobran "en tiempo y forma".

COMPROMÍS TIENE "LA CARA TAN DURA"

"En un año de presidencia estamos impulsando la gestión, esa es la diferencia", ha añadido. "Estamos pagando las ayudas al alquiler, estamos aumentando las bases, estamos pagando a las familias de acogida", ha apuntado. Y en sanidad, ha afeado al Botànic que dejara de hacer la segunda lectura de mamografías a las mujeres y ahora se han "multiplicado por tres". "Tienen la cara tan dura", ha dicho.

En materia educativa, Pérez Llorca ha reivindicado que con su Consell se ha recuperado "la de verdad, la educación en libertad, pero también la educación en el esfuerzo" con la recuperación de horas de Matemáticas y Comprensión lectora. "Ustedes lo quitaron para imponer la ideología", ha reprochado a Compromís. También ha mencionado la educación gratuita de 0 a 3 años y el plan de financiación para las universidades públicas valencianas. "Todo eso se ha conseguido en poco tiempo", ha incidido.

Por todo ello, ha augurado que a Compromís la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre se le va a hacer "larga", al tiempo que ha preguntado a Baldoví qué le parece que los directivos de Adif aprobaran "un bonus de retribución una semana después de haber muerto todas las personas en el accidente" ferroviario de Urda (Toledo) y le ha afeado que la coalición "calle" ante esta situación.

"Ha callado porque los que están en Adif son los enchufados del PSPV y de Compromís que estaban aquí en Valencia. Quitaron a los profesionales de seguridad para colocar a sus enchufados y a los enchufados del PSOE. Y una semana después del accidente, que ha costado la vida a tantas personas, se han aumentado el salario", ha cuestionado, por lo que ha pedido "un poco de dignidad" a Baldoví.

Además, Pérez Llorca ha asegurado que también está "preocupado" por las víctimas de la dana, pero ha apuntado que existe "una diferencia" entre él y Compromís: "Yo también estoy preocupado por la dignidad de las personas que han perdido la vida en ese accidente. Usted no. Esa es la diferencia. Qué lástima".

CATALÁ ES "LA NIÑA EN EL BAUTIZO Y LA NOVIA EN LA BODA"

Previamente, el síndic de Compromís ha reprochado al 'president' de la Generalitat que conteste "bobadas sin gracia", aunque ha advertido de que él es "inasequible al desaliento". Dicho esto, ha cargado contra la alcaldesa de València, María José Catalá, que ahora también es la cabeza de lista del PP al Congreso el 29N: "Es la niña en el bautizo y la novia en la boda".

"A Catalá le importa un pimiento València y Les Corts. No lo digo yo, lo dijo su portavoz parlamentario, el señor --Nando-- Pastor. ¿Está de acuerdo con él?", ha cuestionado al jefe del Consell.

Asimismo, Baldoví ha reprochado a Catalá que el precio del alquiler en la ciudad que gobierna se haya "disparado un 82% tras la pandemia" mientras el PP no ha hecho "nada de nada". "Bueno, sí, repartir los pisos a cargos en Alicante", ha apuntado sobre el caso de las adjudicaciones de viviendas de protección oficial de Les Naus.

Pero también ha criticado que el Consell haya denegado la solicitud de 13 municipios, tres de ellos gobernados por el PP, para ser declarados zonas tensionadas. "Y ni eso hacen. Ni hacen ni dejan hacer. Sois una plaga", ha lamentado.

Por último, ha preguntado "por qué no ha dimitido" de su cargo la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y sí la que fuera titular de Servicios Sociales, Elena Albalat, ambas candidatas al Senado y al Congreso en las elecciones del 29N. "¿Tienes miedito de perder el aforamiento?", ha preguntado a Camarero.

MAZÓN EN LISTAS: "¿SERÉIS CAPACES?"

Por otro lado, Joan Baldoví ha reprochado a Llorca las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista reciente en la que afirmaba que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón había "pagado un precio político importante" con su dimisión por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. "Le han subido el sueldo para hacer absolutamente nada. Hoy estará frente al mar. Ni iniciativas ni asistencia", le ha afeado.

"¿Pagar un precio es mantener aforado a Mazón para que no vaya ante la justicia? ¿Sabe quién pagó un precio? Las 234 personas que perdieron la vida por la negligencia criminal de Mazón y de su gobierno", ha añadido. También ha cuestionado que Feijóo dijera también que "hablaremos" sobre si Mazón irá en las listas del PP: "¿En serio? ¿Seréis capaces de ponerlo?".

Además, ha cargado también contra la "infamia y la inmoralidad" del líder de Vox, Santiago Abascal, por afirmar en otra entrevista que, si el PP "quiere que continúe Mazón", él no tiene "nada que decir". "¿Se puede ser más cínico? ¿Más hipócrita? ¿Se puede ser más mala persona?", ha deslizado.

Por ello, ha preguntado a Juanfran Pérez Llorca si piensa "seguir protegiendo" a Carlos Mazón y si le va a incluir en las listas del PP para las próximas elecciones autonómicas. En su respuesta, el jefe del Consell ha replicado a Baldoví con la candidatura de la exvicepresidenta Mónica Oltra para la Alcaldía de València por estar "procesada" por la justicia: "Eso sí que es una vergüenza".