Llorca subraya que el Plan Vive "funciona" e insta al Gobierno a que lo apoye económicamente para "impulsarlo"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que el Plan Vive "funciona" y ha instado al Gobierno de España a que haga una "aportación económica" para respaldar esta iniciativa. "Oiga, aquí hay un modelo que funciona. Vamos a impulsarlo. Y a lo mejor incluso lo pueden copiar en otras regiones", ha apostillado.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela (Alicante), tras visitar las obras de ampliación del Hospital Vega Baja, al ser preguntado por una valoración del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que contempla, entre otras cuestiones, que el Estado asuma el 60 por ciento de la inversión prevista y que las comunidades autónomas aporten el 40% restante.

El jefe del Consell considera que en los "grandes problemas" de España "tiene que haber diálogo" y "consenso" y "no tiene que haber imposiciones". De este modo, ha pedido al Gobierno que "siga el ejemplo" de la Comunitat Valenciana con el Plan Vive.

Pérez Llorca ha asegurado que el ejecutivo valenciano ha dado "protagonismo" a ayuntamientos con independencia de su "color político". "En este Plan Vive, que está funcionando, que ya hay más de 5.000 viviendas en marcha, se han sumado ayuntamientos de todos los colores políticos", ha remarcado.

"Es decir, ideología a un lado y gestión como primer plato", ha manifestado el 'president', quien ha instado al Gobierno de Sánchez a que "cambie la forma de hacer política". "Esto de anunciar siempre grandes anuncios... Cuántas veces ha tocado temas relacionados con la vivienda y no han funcionado", ha valorado, para luego sentenciar que "hasta la fecha ha habido muchísimas reformas legales respecto a vivienda en España que no están funcionando".