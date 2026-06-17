Llorca tacha a Compromís de “pagafantas de la corrupción sanchista” y Baldoví exige elecciones ante su "desgobierno"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión plenaria en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha definido a Compromís como “pagafantas de la corrupción ‘sanchista’” después de que el síndic de la coalición valencianista, Joan Baldoví, le haya exigido que convoque elecciones “de una vez” para “acabar con esta agonía y este desgobierno de un Consell caótico, estéril y caducado”.

En la sesión de control en Les Corts, la última antes del parón parlamentario de verano, Baldoví ha preguntado a Llorca “por qué tiene pánico a dar la cara” y ha sostenido que se debe a que “su Consell y sus socios parásitos de Vox son los políticos más peligrosos, más ineptos y más vagos que hemos vivido nunca hemos vivido los valencianos”.

“Mire si son peligrosos que Carlos Mazón [‘expresident’ y actual diputado del PP, presente en el hemiciclo este miércoles], a las ocho de la mañana del 29 de octubre de 2024, decía: ‘vamos a inundar de datos a los medios, desprende una sensación de estar alerta que te cagas”, ha ilustrado en alusión a los mensajes de WhatsApp que han trascendido en los últimos días del grupo de conversación del Consell durante la dana, que provocó 230 fallecidos.

En este momento, Mazón, desde su escaño, ha sonreído. Baldoví se ha dirigido directamente a él para preguntarle si también se reiría delante de las víctimas de la dana, tras lo que ha preguntado a Llorca si no le “da vergüenza mantener a una persona así” y a los “cómplices” de Vox si tampoco les avergüenza.

También ha cuestionado a Llorca si no le “da vergüenza” mantener a la vicepresidenta Susana Camarero, “que se fue de canapé” en la dana “mientras sabía que había gente abandonada en los pisos tutelados y en la teleasistencia”, o al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira –titular de Educación en la dana–, quien “se fue a las 12.30 a su casa sin atender a los centros educativos”.

“Y mientras tanto, la gente intentando salvarse. Qué contraste más doloroso e inapelable: un pueblo digno y ustedes que no le llegan ni a la suela de los zapatos –ha aseverado–. Ustedes son ineptos, inútiles una auténtica calamidad para los intereses de los valencianos”.

"¿TRABAJA PARA LOS VALENCIANOS O PARA FEIJÓO O AYUSO?"

Baldoví también ha criticado que Llorca, en su reunión del pasado lunes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, rechazara los contactos bilaterales sobre financiación autonómica: “¿En serio? Nosotros haríamos reuniones bilaterales, trilaterales y multilaterales”.

Y, además de reprocharle que no reclamara a España la condonación de la deuda valenciana, se ha preguntado si Llorca trabaja para los valencianos o para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “¿Pero qué clase de ‘president’ es usted?”, le ha preguntado, para subrayar que Compromís “lo tiene claro” y está a favor de la reforma de financiación, de la condonación de la deuda y de un fondo de nivelación.

Otras de las críticas de Baldoví a Llorca es que haya sido “incapaz de solucionar el problema de la educación pública”, ante la huelga indefinida temporalmente suspendida, a pesar de tener “el Consell más caro de la historia”, así como la situación de la sanidad pública con “más listas de espera, plantas de hospitales cerradas en verano y el personal en pie de guerra”. “1.480 valencianos han muerto desde enero esperando la dependencia”, ha señalado.

“Y sois gandules, vagos: desde el 4 de junio hasta el 13 de julio, en 40 días, solo habrá un pleno de un día en estas Corts”, ha dicho en alusión a la sesión de este miércoles, que ha destacado que ha coincidido con varias protestas a las puertas del parlamento de sectores como el taxi o la educación concertada.

Y ha rematado: “No le ha votado nadie, no tiene proyecto, no sabe adónde va. ¿Por qué no dimite, convoca elecciones y acabamos esta agonía y desgobierno de un Consell caótico, estéril y caducado?”.

"MANTENER A SÁNCHEZ SEA COMO SEA"

En su réplica, Llorca ha reprochado a Baldoví que “para ser maestro, insulta y tiene poca educación”, por lo que según él “la sociedad valenciana agradece que no sea maestro porque sería una calamidad”. Ha acusado a Llorca de ir “de televisión en televisión defendiendo a todos los corruptos socialistas”: “Es para lo único que vale, para el postureo”.

El también líder del PPCV ha hecho “un resumen de la trayectoria” de Compromís, “un proyecto que consiste en mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa sea como sea aunque castigue a los valencianos”. Ha afeado a Baldoví que hayan “recuperado a una procesada por tapar abusos sexuales a menores para volver a ponerla como candidata”, en alusión a Mónica Oltra, y que “intenten que la Comunitat Valenciana sea una sucursal de Catalunya”.

Además, le ha espetado que “Compromís no ganará nunca” unas elecciones porque los valencianos “no quieren ese modelo”. “Y cuando las convoquemos, le hago un spoiler: las volverán a perder porque no cambian su proyecto”, ha añadido.

Llorca ha afirmado que los representantes de Compromís “ya pueden ponerse todas las camisetas verdes e ir a todas las manifestaciones que quieran”, en alusión a las movilizaciones del último mes durante la huelga educativa, “que nadie olvidará que negaron cinco veces a los profesores subirles el sueldo” durante el anterior gobierno del Botànic.

Por contra, ha destacado que el actual Consell, “en cinco meses”, ha “ofrecido una subida de sueldo y dos sindicatos han dicho que sí” –ANPE y CSIF, mientras STEPV, CCOO y UGT no han firmado este acuerdo y no han desconvocado la huelga–. “Seguiremos trabajando y buscando entendimiento”, ha garantizado, y ha resaltado el plan de climatización presupuestado por su gobierno “en colegios que construyó Compromís”.

Frente a las críticas sobre la sanidad y los servicios sociales, Llorca ha asegurado que “4.000 valencianos no han podido ser operados por la huelga de médicos” y ha reprochado a Baldoví que sigan apoyando a Sánchez “sabiendo que no paga los más de 4.000 millones que debe de la dependencia porque no le da la gana”. Se ha preguntado “cuántas personas han muerto en la Comunitat Valenciana esperando la dependencia” desde que gobierna Sánchez.

Y ha lanzado a Baldoví: “¿A cambio de qué vota usted a Sánchez, a ver si le toca una joya de Sisi emperatriz? No será a favor de los valencianos”, en alusión de la declaración judicial de este miércoles del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de las joyas intervenidas en su despacho.

Por todo ello, ha retado al síndic de Compromís a ser “valiente” y decir “de una vez por todas” que Compromís no volverá a apoyar al Gobierno si no paga los 4.000 millones que debe de la dependencia, los mil millones de la atención sanitaria a desplazados y el fondo de nivelación”. “Tenga un poco más de vergüenza”, le ha exigido.