Llorca valora la "transparencia y responsabilidad" de Feijóo ante la jueza y su "compromiso firme con la verdad"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa tras su reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la secretaria general de CCOO-PV, y el secretario general de - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado la "plena colaboración" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la justicia y ha destacado la "transparencia y responsabilidad" que este ha demostrado en su declaración como testigo este viernes ante la jueza que investiga la gestión de la dana. También ha alabado su "compromiso firme con la verdad, con las víctimas y con el respeto a las instituciones".

En su declaración ante la magistrada de Catarroja, que se ha producido de manera telemática y se ha alargado durante más de cinco horas, Feijóo ha manifestado que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas de aquel día y que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error". También ha asegurado que desconocía dónde se encontraba el 'expresident' cuando intercambiaron mensajes y que le pareció que estaba "informado".

Pérez Llorca, en un mensaje publicado este viernes por la tarde en su cuenta de la red social X, ha puesto en valor la "plena colaboración" de Alberto Núñez Feijóo con la justicia, "respondiendo con transparencia y responsabilidad a todas las preguntas planteadas", ha reivindicado.

Además, ha señalado que Feijóo fue "el primer líder nacional en interesarse por la dana y en solicitar información en tiempo real" la jornada del 29 de octubre de 2024 y ha defendido el "compromiso firme con la verdad, con las víctimas y con el respeto a las instituciones" del líder nacional del PP.