Llorca ve "decepcionante" la comisión del Congreso de la dana: "Lo importante es intentar vender un relato"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado le ha "decepcionando bastante" la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana porque "da la sensación de que no es importante lo que digan" los comparecientes "sino asumir un papel o intentar vender un relato".

Llorca se ha pronunciado de este modo preguntado por la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas y en la que este lunes comparece la entonces consellera de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, investigada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, y a Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident Carlos Mazón.

"Esta comisión que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, donde incluso muchas veces no se le deja ni contestar a la persona que se le pide la comparecencia, da la sensación de que no es importante lo que digan, sino asumir un papel o intentar vender un relato. A mí, sinceramente me ha decepcionando bastante", ha apuntado.

En esta línea, ha apuntado que resultan "un poco curiosas" que las comisiones de investigación "se den a la par que se está haciendo una investigación judicial". "A veces parece que queremos juzgar o prejuzgar aquellas cosas que está dirimiendo un juez, y que a mí incluso a veces me parecen un poco surrealistas", ha señalado Llorca que ha recalcado ser "un defensor de que la Administración tiene que ser muy cercana al ciudadano, y que una forma de ser cercana es siendo claros".