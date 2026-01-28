Llorca ve "difícil ofrecerle algo" a Camps pero augura "una buena solución" cuando el PP recupere el Gobierno de España

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interviene en el Foro ABC, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido que resulta "difícil ofrecerle algo" al expresidente Francisco Camps, "un señor que lo ha sido todo" en la Comunitat Valenciana, pero ha confiado en poder encontrarle "una buena solución" en la medida en que el PP "recupere" el Gobierno de España, algo "que tanto necesitan todos los españoles".

De este modo lo ha manifestado este miércoles durante su intervención en un foro organizado por el diario 'ABC' en Madrid, en el que le han arropado, entre otros cargos de su partido, el secretario general del PP, Miguel Tellado. Allí, ha asegurado que "nadie del PP ha sido descortés" con Camps, al que los 'populares' valencianos le tienen "muchísimo respeto y muchísimo afecto".

"Pero también hay que entender que somos una nueva generación política los que estamos al frente de las instituciones y es una época donde el Partido Popular ha vuelto a ganar prácticamente todas las instituciones de la Comunidad y es difícil ofrecerle algo a un señor que lo ha sido todo", ha argumentado.

Además, ha asegurado que entiende "la situación" del 'expresident' tras haber salido "absuelto de todo": "Es que tienes que estar súper nervioso, claro que sí, es que es tan injusto".

En este contexto, ha valorado que Camps "ha sido un presidente de la Comunidad Valenciana que eligieron a todos los valencianos" y que ha estado "muy maltratado por aquellos que perdieron las elecciones contra él, por la izquierda valenciana". "El caso Camps refleja mucho la crueldad de la política", ha subrayado.

CREE QUE PUIG DEBERÍA ASUMIR RESPONSABILIDADES

Así, ha apuntado que a Camps "nueve veces le denunciaron por lo penal" y quienes "firmaron las denuncias" eran el también expresidente Ximo Puig y la exvicepresidenta Mónica Oltra, pero Camps "ha sido absuelto de todo", mientras que Puig "ha perdido las elecciones", aunque ahora "le han dado un premio de consolación en una embajada en París".

A su juicio, un político "tiene que asumir sus responsabilidades políticas y, por supuesto, las judiciales, cuando hay alguna conducta que le señale él", pero "lo que no puede ser, si queremos que el sistema sea recto y perfecto, es que aquellos que denuncian siempre, sabiendo de la falsedad de la denuncia, nunca asuman responsabilidades políticas". "Y eso es algo que queda pendiente de resolver en el sistema político", ha indicado.

De hecho, el jefe del Consell ha considerado, en alusión a Puig, que un político "que utilice una denuncia falsa para conseguir ser presidente, después de nueve sentencias absolutorias --a Camps--, tendría que responder y que asumir sus responsabilidades políticas".

NO LE "PREOCUPA" EL TEMA DE SER EL PRÓXIMO CANDIDATO

Por otro lado, preguntado por si será el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas y por el proceso previo, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que no es un tema que le preocupe "lo más mínimo" y que no está "en ello" porque ahora tienen "una misión ahora mucho más importante que eso" que es culminar la reconstrucción tras la dana. "Hay tiempo para todo", ha afirmado.

De hecho, ha garantizado que el debate de la candidatura "no se va a abrir de momento" y ha apuntado que, como "defensor de los congresos regionales", ha sido siempre "de los primeros en salir y decir que no era el momento". "No podemos estar discutiendo las cuestiones internas cuando hay muchas cosas que resolver y que afectan a toda la sociedad", ha expuesto.

Además, ha recalcado que su labor ahora "es hacerlo bien y trabajar bien" en la Generalitat y eso mismo "va a desencadenar todo el futuro que venga después".