Llorca ve "lógico" que se suspenda de militancia a Bellver pero pide esperar a lo que decidan los órganos del PP

Llorca (dcha) en el foro de Europa Press - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "lo lógico" sería que se suspenda de militancia del Partido Popular a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya confirmado su investigación en el caso Azud, pero ha pedido esperar a lo que decidan este martes los órganos internos del partido.

En cualquier caso, ha subrayado que "se aplicarán los estatutos sin ninguna excepción". Así lo ha manifestado a los periodistas tras participar en la inauguración de un encuentro informativo organizado por Europa Press, preguntado por si Bellver continuará como alto cargo de la Generalitat tras su imputación.

La Audiencia confirmó este lunes la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo durante el gobierno municipal de Rita Barberá (PP) en el Ayuntamiento de València y actual director general de Transparencia, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

"Ayer mismo, cuando me enteré de la noticia, pedí a mi partido que activase lo que marcan los estatutos", ha explicado Llorca. Por tanto, ha indicado que este martes por la mañana se reunirá el Comité de Garantías y que, aunque no quiere adelantarse a los órganos independientes de su formación, "lo lógico es que se le suspenda de militancia del Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia".

Cuestionado por si Bellver seguirá como director general de Transparencia si se confirmara esa suspensión de militancia, el jefe del Consell ha señalado que él no "acotumbra a especular" y tiene "mucho respeto" por los órganos de su partido. "Se aplicarán los estatutos sin ninguna excepción", ha recalcado, por lo que ha pedido esperar a la resolución que se adopte.