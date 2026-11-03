Llorca ve una "magnífica noticia" la implantación de la sede del FMI en València que vuelve a estar muy bien posicionada

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

LONDRES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha aseverado que la implantación del Centro Global de Tecnologías de la Información del Fondo Monetario Internacional (FMI) en València es "una magnífica noticia". Además, ha hecho hincapié en que la capital del Turia "vuelve a estar muy bien posicionada no solo para esta inversión que ha llegado, sino también para otros proyectos que llevamos tiempo trabajando con ellos".

Así lo ha asegurado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios, en Londres, donde este miércoles asiste a la World Travel Market, tras conocerse que el FMI ha elegido la ciudad de València para instalar su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Washington, que brindará apoyo a las operaciones de tecnología de la información de la institución.

Para el 'president', es "una magnífica noticia" y un "ejemplo más de que hemos vuelto a recuperar esa ilusión que tuvo durante mucho tiempo la Comunitat Valenciana, donde todos se fijan, donde todos quieren venir y, especialmente, en una materia tan importante como la innovación". En esta materia, ha detallado, en Consell lleva "tiempo" realizando "una apuesta muy importante", que ha permitido atraer "grandes empresas", como PowerCo o Edwards Lifesciences.

Igualmente, ha resaltado que es la primera vez que el FMI "decide salir de Estados Unidos", algo que ha calificado de "orgullo" para toda la sociedad valenciana. Dicho esto, ha avanzado que en las próximas semanas se facilitarán más datos sobre "cuánto personal se va a trasladar o qué repercusión social y económica" va a conllevar esta noticia.

Llorca, asimismo, ha destacado que València "vuelve a estar muy bien posicionada no solo para esta inversión que ha llegado, sino también para otros proyectos que llevamos tiempo trabajando con ellos".

"TENÍAMOS LA CERTEZA DE QUE IBAN A LLEGAR"

Sobre las negociaciones, Llorca ha concretado que "se llevaba tiempo en contacto con ellos", aunque ha señalado que se habían iniciado unas obras para adaptar el Palacio de Calatayud para esas instalaciones que requiere el organismo" porque "teníamos la certeza de que iban a llegar".

"Pero bueno, había que esperar, había que cumplir los plazos, tenía que pasar también por un trámite previo en el Consejo de Ministros, que ha pasado hoy, y que, por lo tanto, ya podíamos anunciar y decirlo que pronto ya van a estar ubicados en la ciudad de València", ha finalizado.