La Llotja del Cànem de Castelló acoge la exposición fotográfica 'Spanish files', sobre el fenómeno ovni

'Spanish Files' - ERIK PRADAS PUIG

CASTELLÓ 23 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El espacio expositivo de la Llotja del Cànem acoge 'Spanish files', un trabajo documental del fotógrafo José Luis Carrillo sobre el fenómeno ovni que se vivió en la España de las décadas del 70 y 80 del siglo XX. La exposición recoge 30 imágenes de las personas que presenciaron avistamientos de ovnis, de investigadores y de los lugares donde ocurrió, además de originales de las noticias que se publicaron en aquellos años en los medios de comunicación escritos, así como informes militares de la investigación.

El acto de inauguración de la muestra contó con la participación de la vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmen Lázaro; el autor de la muestra, José Luis Carrillo, y el técnico del Servicio de Actividades Socioculturales de la UJI Sergio Ibáñez. En su intervención el fotógrafo alicantino explicó que con este trabajo ha querido profundizar y humanizar el fenómeno social que supuso el avistamiento de ovnis en aquel contexto.

La tarea que emprende nace de su interés por los mitos y en este caso, después de su trabajo 'Los hijos del ciervo', se decantó por un mito más actual y, tal como ha señalado, "el último mito moderno es que los seres extraterrestres van a venir a sacarnos de la Tierra".

Carrillo ha asegurado que todo empieza cuando llega a sus manos el libro de Ignacio Cabria 'Entre ufólogos, creyentes y contactados: una historia social de los ovnis en España'. Desde ese momento se pone a trabajar en su proyecto, en el que ha invertido cuatro años y le ha llevado a recorrer más de 10.000 kilómetros por toda España, permitiéndole realizar su proyecto "desde una perspectiva social, más antropológica", y dotarlo de una línea documental, "alejado de la línea del espectáculo que en muchas ocasiones se da en el fenómeno ovni", ha argumentado.

El proceso se inició en 2019 y ha visitado sobre todo zonas de Sevilla, de Galicia y del Mediterráneo, donde el fenómeno ovni tuvo una gran repercusión. Durante ese recorrido ha compartido experiencias con las personas implicadas en aquellos sucesos, algunas de las cuales quedaron marcadas por aquellos hechos, tanto que no habían vuelto a hablar de su experiencia desde entonces, "incluso algunos es la primera vez que hablaban", ha apuntado Carrillo.

IMPACTO SOCIAL

El fotógrafo ha comentado que "en aquella época se creó un gran impacto social, apoyado por publicaciones en la prensa, registrándose cerca de 1.500 avistamientos, lo que provocó que se crearan más de 200 asociaciones o colectivos seducidos por el fenómeno ovni para buscar explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, e incluso algunos decían que tenían contacto con los extraterrestres".

Así, Carrillo ha estudiado los 30 casos principales de avistamientos de ovnis de finales del siglo XX, ha visitado a sus protagonistas y ha profundizado con ellos sobre su experiencia, fotografiando tanto a la gente protagonista en los avistamientos como a investigadores y los lugares en los que se produjo el suceso, ejerciendo una rigurosa revisión de aquello que sucedió.

"Todo ese trabajo de revisión e investigación me ha permitido crear un relato y una mirada más humana sobre aquel fenómeno ufológico, no tan superficial, que se percibe en las fotografías, sobre gente normal que explica y comenta cosas extraordinarias", ha asegurado el fotógrafo.

El trabajo consta de 80 fotografías y 150 documentos, un material que formará parte del libro que se editará en breve sobre el trabajo 'Spanish files'. El autor alicantino tiene previsto también realizar una sesión del Photobook Club Castelló el próximo día 18 de febrero a las 19.00 horas en la Llotja del Cànem.