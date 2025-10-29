La lluvia acompaña las marchas y las vigilias en la zona cero de la dana en el primer aniversario

Homenaje en Benetússer (Valencia) a las víctimas de la dana, en el primer aniversario de las inundaciones. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las marchas y las vigilias en la zona cero por el primer aniversario de la dana, que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia y daños materiales multimillonarios, han estado acompañadas este miércoles por una lluvia constante que ha obligado a acortar los actos.

En Benetússer, los vecinos se han reunido sobre las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento para rendir homenaje a las víctimas mortales de las inundaciones. Allí, han colocado cirios, crespones negros y mensajes, que han precedido a un minuto de silencio.

En Picanya la ciudadanía se ha reunido en la plaza de la Constitución. El acto ha comenzado con un minuto de silencio, seguido de 229 campanadas, en recuerdo a las víctimas mortales de la tragedia, y los asistentes han colocado cirios en una cruz creada con una corona de flores.

En el acto ha intervenido la familiar de un fallecido en la dana, que ha declinado asistir al funeral de Estado. Además, se ha podido ver alguna pancarta de 'Mazón dimisión' y 'No oblidem ni perdonem'.

En Paiporta, la localidad con más fallecidos en la trágica dana, se ha llevado a cabo una vigilia en memoria de las víctimas en la Explanada del Ayuntamiento, que ha comenzado a las 19.30 horas. Los asistentes han realizado un minuto de silencio y un encendido de velas.

Por su parte, l'Acord Social Valencià ha convocado marchas silenciosas con antorchas y cirios por diferentes municipios afectados de l'Horta Sud. Una ha partido desde Albal a las 18.00 y la otra desde La Torre/Sedaví a las 19.00 horas, a las que se han ido uniendo grupos desde los pueblos del recorrido, para confluir ambas en la Plaza de la Xapa de Benetússer.

A su llegada a Benetússer, los manifestantes han sido recibidos con un gran aplauso por parte de todos los vecinos presentes, que llenaban la plaza. Han clamado consignas como 'Ací està la dignitat del poble valencià'; 'Ni oblit ni perdó, Mazón a la presó'; 'Mazón dimisió'; 'Partido Popular, partido criminal'.

Encabezados por un grupo de dolçaina i tabalet y con una pancarta con el lema 'Per la reconstrucció social del país', se ha realizado una muixeranga bajo la lluvia, seguida de la lectura del manifiesto por parte del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer, en representación de todos los CLER.

"ASESINADAS POR UNA NEFASTA GESTIÓN"

Uno de los miembros del Comité, que ha participado en el acto, Carlos, ha señalado que la dana dejó 229 personas "asesinadas por una nefasta gestión" y se ha referido a los familiares, seres queridos y a los voluntarios que "entraron en los pueblos anegados y que, con su trabajo, contribuyeron a salvar centenares de vida y a reforzar el impulso de supervivencia", mientras "las administraciones nos dejaron en una situación de total abandono".

"Cuando sonaron las alarmas ya era tarde para cada una de las personas que hoy honramos", ha dicho, y de las que ha asegurado que "nunca" olvidarán "cómo nos hablaban, cómo nos sonreían y cómo nos querían".

"Se nos rompe la voz de recordar a vecinas agarradas a ramas para salvar la vida y coches arrastrados por la oscuridad", ha expresado, y ha lamentado que "no fue el agua, ni la barrancada, ni una riada, fueron las polítias que generan el cambio climático negligentes que ponen los intereses económicos de determinados grupos sociales por encima de la vida y de la existencia misma".

También ha intervenido el sociólogo Rafa Xambó, que ha reclamado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell "asuman sus responsabilidades políticas y legales". "Mazón no solo fue negligente y no solo niega el cambio climático, sino que su pacto con la extrema derecha es el que agrede directamente a todos los sectores de nuestra sociedad y el territorio", ha reprochado.

Otra de las personas que ha intervenido ha prometido que no dejarán que "reescriban un relato que es nuestro" y ha expresado su apoyo a las familias. "Nosotros nunca olvidaremos y lucharemos hasta hacerles caer. Continuaremos exigiendo la dimisión de cada uno de los responsables de esta tragedia hasta conseguir dignidad y justicia", ha subrayado.

Para finalizar, estaban previstas actuaciones de Feliu Ventura y Miquel Gil, entre otros actos, pero han sido cancelados a causa de la fuerte lluvia.