Lluvias débiles a primera y última hora, fuerte viento y mínimas en descenso este viernes en la Comunitat

VALENCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo nuboso a primeras y últimas horas con precipitaciones débiles y dispersas, aunque en las horas centrales estará poco nuboso o despejado y se registrará asimismo rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales.

Por su parte, la cota de nieve bajará desde unos 1600-1800 m hasta unos 900-1200 metros y las temperaturas en ligero descenso o sin cambios, con mínimas al final del día en la mitad norte, segú la predicción de Aemet.

Así, las temperaturas en las capitales de provincia oscilarán en Alicante entre los 9º y los 19º; en Castelló de la Plana y en Alacant entre los 8º y los 17º.