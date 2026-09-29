Las lluvias dejan 24 incidentes en Valencia y Castellón: acumulación de agua en carreteras y entrada en casas y garajes

Archivo - Varias personas con paraguas pasean en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado un total de 24 incidentes en las provincias de Castellón y Valencia, la mayoría en Requena y València, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

En concreto, el CCE ha gestionado, desde las 17.45 horas de este lunes hasta las 8 horas de hoy, un total de 24 incidentes relacionados con las lluvias, 20 de ellos en la provincia de Valencia y cuatro en la de Castellón.

Los incidentes más habituales han sido la acumulación de agua y barro en carreteras que impedían la circulación segura; la entrada de agua en viviendas y garajes; y la caída de elementos materiales --como ventanas y toldos-- a consecuencia de las ráfagas de viento y lluvia.

Los municipios más afectados han sido Requena --con nueve incidentes--; València, con siete; Paterna, Orpesa y Borriana, con dos; y Manises y Riba-roja del Túria con uno.