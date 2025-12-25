Las lluvias dejan 52,8 l/m2 en Beniflà y otros 41,4 en la Barraca d'Aigües Vives

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) en imagen de archivo - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado esta jornada, hasta las 17 horas, 52,8 l/m2 en la localidad valenciana de Beniflà y otros 41,4 en la Barraca d'Aigües Vives, según Avamet.

A estos municipios les ha seguido Alzira la Casella, con 40,8; Potries, con 37,8; Favara, con 35,4; la Font d'en Carròs la Cava, con 34,5; Alfauir, con 33; Potries Casa Fosca, con 32,3; Albalat de la Ribera, con 32; Pilar de la Horadada, con 31,8; y Rojales, con 30,7.

Por su parte y como consecuencia de las lluvias, los bomberos de la Diputación de Alicante han atendido dos casos en Elx por la caída de cornisas y otros dos en Ibi y Alicante por complicaciones en el tráfico de coches.

Durante todo el día de hoy hay alerta amarilla por nevadas en el interior norte de Castellón, por lo que desde el '112 Comunitat Valenciana' han recomendado tener preparado un kit con medicación, radio y algunos víveres por si alguien de la zona se queda incomunicado en algún momento.