Las lluvias dejan más de 70 litros en Elche (Alicante), barrancos cargados y fallos de suministro eléctrico

Monitorización de barrancos y zonas inundables este martes en Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que están descargando sobre la Comunitat Valenciana, que está en alerta amarilla, han dejado este martes acumulados de 70,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en Elche (Alicante), según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), consultados por Europa Press alrededor de las 16.20 horas.

En esta ciudad, a raíz de incidencias producidas por este episodio, algunos barrancos se han llenado de agua y el Ayuntamiento está realizando tareas de monitorización de zonas inundables, han apuntado fuentes municipales.

En Elche también se han suspendido las clases en la Escuela Infantil Rosa Fernández y en el centro La Torreta por un fallo en el suministro eléctrico. Además, se ha acumulado agua en algunos viales, según el Ayuntamiento.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha indicado sobre las 13.00 horas que el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado diez servicios relacionados con las lluvias, "principalmente en la zona sur y centro de la provincia", mientras el de Valencia no ha notificado incidencias.

PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Según Avamet, otros registros destacados en lo que va de jornada son 69,8 en Mutxamel, 68,4 en Castalla, 67,6 en Xixona, 65,6 en Tibi, 62,8 en Sant Vicent del Raspeig, 62,6 en Alicante o 57,4 en Pilar de la Horadada. Este último municipio está situado en la comarca alicantina de la Vega Baja, que ha concentrado sobre todo por la mañana los efectos del temporal.

Precisamente en esta zona algunas carreteras y caminos han tenido que ser cortados por los efectos de las lluvias. Así, según la última actualización de la Policía Local de Los Montesinos, en esta localidad alicantina ya se ha restablecido la circulación en la CV-940 en dirección a Benijofar y la CV-945 hacia Entre Naranjos y solo están cerradas al tráfico la CV-943 a la altura de La Marquesa y la CV-940 en Los Pérez.

Además, el Ayuntamiento de Orihuela ha activado desde primera hora de la mañana un dispositivo de seguimiento y control en Orihuela Costa tras las fuertes precipitaciones registradas durante la jornada, "que han dejado cerca de 40 litros por metro cuadrado en apenas media hora en algunos puntos del litoral".

El concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde, se ha desplazado a la zona para "supervisar sobre el terreno las incidencias y coordinar el operativo municipal desplegado para atender las consecuencias del episodio de lluvia".

Valverde ha explicado que, "mientras en el interior del municipio las precipitaciones han sido moderadas, en la costa han sido mucho más intensas, provocando incidencias habituales en episodios de lluvias torrenciales, especialmente en los pasos inferiores de la N-332, como el situado en Playa Flamenca, así como fuertes corrientes de agua en las calles que descienden hacia el mar", detalla el consistorio en un comunicado.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado pasadas las 14.00 horas que "sigue lloviendo en Alicante, con menos intensidad que a primera hora y sin tormenta en la última hora".

Hasta ese momento se habían acumulado, de acuerdo con el organismo meteorológico, 69 l/m2 en Elche, 50,8 en Rojales, 46,2 en Novelda, 44,8 en Mutxamel, 43,8 en Tibi, 42 en Agost, 41 en Elda, 39 en Ibi o 37,8 en el aeropuerto de Alicante-Elche.

RAYOS

Asimismo, en Novelda se ha registrado la caída de dos rayos, uno de ellos en una vivienda de la zona rural. A pesar de los daños materiales en el interior y exterior, no hay daños personales que lamentar, según el Ayuntamiento. De hecho, Aemet ha indicado sobre las 10.00 horas que hasta ese momento 270 rayos habían impactado dentro de la superficie de la provincia de Alicante.

Del mismo modo, en este municipio del Vinalopó Mitjà ha habido "cortes preventivos en puntos críticos, especialmente en la zona de Cortes Valencianas, debido a la acumulación de agua y vehículos atrapados".