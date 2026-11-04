Las lluvias dejan esta noche acumulados de entre 80 y 100 l/m2 en la zona de Gandia y Oliva

Mapa lluvias en Gandia y Oliva - AEMET

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado esta noche acumulados de entre 80 y 100 l/m2 en la zona comprendida entre Gandia y Oliva, y entre 60 y 80 en el norte de la Marina Alta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, en las últimas 12 horas, Miramar ha alcanzado los 91.8 l/m2; Pego, 70.8; y Oliva (playa Rabdells), 48.5. En estaciones de Avamet ha habido valores próximos a 100 l/m2 en Gandia y Oliva.

Según ha explicado Aemet, la configuración de viento en la Safor y la Marina Alta, con brisas de montaña del oeste en tierra y viento de levante en el mar, que convergen en el litoral, favorece el desarrollo de nubes de escaso espesor vertical, sin rayos, pero que producen precipitaciones persistentes.

Esta mañana seguía lloviendo de forma dispersa en el litoral de la Safor y la Marina Alta, con menos intensidad que anoche y de madrugada, han apuntado las mismas fuentes.