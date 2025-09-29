Las lluvias mantienen cortadas dos carreteras en Alzira y Càlig y el resto reabren al tráfico

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera CV-571 en Alzira (Valencia) y la CV-137 en Càlig (Castellón) permanecen cortadas debido a las inundaciones de este lunes, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia y de la Conselleria de Infraestructuras.

El resto de vías afectadas por el temporal de este lunes han podido reabrir al tráfico a lo largo de la tarde, han detallado las mismas fuentes.

Por su parte, la CV- 1486 en Cabanes (Castellón) tiene activo el nivel rojo y hay zonas con daños, por lo que se puede transitar pero con mucha precaución, ha apuntado el Centro de Gestión de Tráfico.