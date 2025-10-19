Localizan en buen estado de salud a un hombre desaparecido en una zona rural entre Vistabella del Maestrat y Villafranca

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en buen estado de salud a un hombre de 73 años que había sido dado por desaparecido en una zona rural situada entre Vistabella del Maestrat y Villafranca (Castellón).

El aviso se ha recibido sobre las 15.00 horas, al no ser localizado por un familiar, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Sobre las 16.00 horas, la patrulla de la Guardia Civil ha logrado comunicarse a través de una aplicación social con el hombre, quien ha indicado que se encontraba en un camino, aunque no sabía facilitar su ubicación.

Los agentes le han dado instrucciones para que permaneciera en el lugar mientras se organizaba un dispositivo de búsqueda por pistas forestales.

Finalmente, pasadas las 16.30 horas, la Guardia Civil de Atzeneta ha logrado localizarlo desorientado, pero en buen estado de salud.