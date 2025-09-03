Localizan una patera con tres personas en la costa de Alicante y trasladan a dos al hospital - CRUZ ROJA

Los tripulantes dicen llevar dos semanas a la deriva y afirman que otras personas han fallecido durante la travesía

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo, con la embarcación Salvamar LEO, ha localizado una patera con tres personas en alta mar y las ha trasladado al Puerto de Alicante. Tras la asistencia sanitaria, dos de ellas han sido trasladadas al hospital por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las tres personas rescatadas, según ha informado la organización humanitaria.

En la asistencia sanitaria, han constatado la necesidad de trasladar a dos de las personas al hospital por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado. La tercera persona, con sintomatología similar pero más leve, no ha precisado derivación hospitalaria.

Los tripulantes han indicado que han permanecido a la deriva durante dos semanas y han afirmado que otras personas han fallecido durante la travesía, han señalado las mismas fuentes.