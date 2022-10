Loles León: "Yo he venido al mundo a entretener al público y a hacer reír"

Su show 'Una noche con ella' hace un viaje por su vida y llega al Teatro Olympia de València del 20 al 30 de octubre

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Loles León reivindica su vis cómica y asegura: "Yo he venido al mundo a entretener al público y a hacer reír".

Así se ha mostrado este jueves la artista durante la presentación del 'one woman show' 'Una noche con ella', escrito y dirigido por Juan Luis Iborra que hace un viaje por su vida, sus momentos más amargos, más alegres y por situaciones "tan divertidas como absurdas". El espectáculo llega al Teatro Olympia de València del 20 al 30 de octubre.

La historia es un recorrido por los últimos 50 años la historia de España, con recuerdos llenos de emoción que, a través de la música --el cabaret, el music hall-- trasladarán al público a distintas épocas "más pícaras e inocentes".

'Una noche con ella', producido por Pentación Espectáculos y DosEsMas Producciones, contiene un 50% de realidad y un 50% de ficción, pero la actriz jamás confesará lo que es verdad y lo que es mentira. Es el espectador quien debe averiguarlo. Durante los 90 minutos que dura el show, Loles, junto a dos jóvenes bailarines/actores, Óscar Domínguez y Fran del Pino, y con la música de Yeyo Bayeyo, "desnudará" su alma y dará rienda suelta a su lengua "mordaz". Cantará y bailará para que el espectador recuerde 'Una noche con ella como algo inolvidable'.

EL JUEGO DE LA VERDAD Y LA MENTIRA

Sobre el juego escénico de la verdad y la mentira, Loles León explica que "los espectadores pueden jugar a adivinar, pero no aclaro nada, solo expongo. Puede ser verdad, puede tener una raíz en la verdad, pero ser una anécdota estirada, Juan Luis ha sabido hacer muy bien ese juego, es un artistazo", añade.

Asimismo, la artista cuenta que cuando empezó el espectáculo hablaban de un 80% realidad y 20% ficción, pero que ahora van por un 50% y no saben cómo van a acabar, "igual un 100% todo mentira o un 100% todo verdad", bromea y señala que "al público le gusta mucho que le engañen" ya que al final de cada función el público "no se creía lo que era real".

Por su parte, el actor y bailarín Fran del Pino destaca que "cada show es nuevo" ya que "todo" lo que ocurre durante el espectáculo lo cogen y lo utilizan para otro día, por ello, asegura que cada función es "realmente especial" y que sí se va dos veces a verlo, "no veréis la misma función", lo que a su juicio "es lo bueno".

"La obra se ha ido dirigiendo poco a poco a medida que hemos ido pasando por las ciudades porque yo creo que el último director de los montajes es el público, viendo dónde el público tiene más ganas de reírse hemos ido modificando a medida que el publico ha ido respondiendo", indica Loles León.

35 AÑOS DE AMISTAD

En cuanto a la idea del espectáculo, el director explica que "esta función nace de la amistad, del conocimiento del ser humano y de la admiración profunda hacia una actriz que tiene alma dramática, cuerpo cabaretero y mirada de niña. Esa mezcla es lo que la hace ser única. Conocí a Loles hace 35 años y mi admiración hacia ella me llevó en varias ocasiones a trabajar juntos. Su vida es tan apasionada como Los cuentos de Canterbury y tan divertida como Con faldas y a lo loco".

En esta línea, la popular actriz expone que Juan Luis la llamó en pleno confinamiento y le dijo: "Tengo cinco páginas escritas de un espectáculo para ti, míralas y dime si te gusta".

La artista confiesa que ya le había echado a tras tres obras en otras ocasiones pero que esta le emocionó y le hizo reír "mucho" cuando se la leyó por teléfono.

Por su parte, del Pino apunta que era "muy bonito" saber que Iborra escribía la obra para Loles pero con matices para que tanto él, como su compañero Óscar Domínguez, pudieran incorporarse a la historia y sentirse "parte de ello".

"ME GUSTA HACER TODO Y ESO DA SENTIDO A MI VIDA"

Preguntada por si le ha supuesto un esfuerzo extra interpretar la parte real de su vida que muestra en la función, la actriz confiesa que le gusta hacer "todo" y que eso "da sentido" a su vida y a su profesión y aclara que por ello hace tantos trabajos. "Estoy cansada satisfactoriamente", asevera.

"Me encanta que me den los personajes más raro posibles porque quiero introducirme en cosas difíciles que no tengan nada que ver conmigo, porque mi oficio va de eso", indica.

ENCASILLAMIENTO

Respecto al encasillamiento que sufren los actores, señala que en sus inicios le molestaba y le causaba inseguridades "porque quería ser Núria Espert", pero que ahora a pesar de que le gustaría interpretar más dramas, reconoce que cuando el público la ve en una marquesina sabe que lo que quiere es reírse.

"Bendito encasillamiento porque esto es lo que te lleva a ser quien eres, a que el público te quiera. Yo he venido a este mundo a entretener al público y a hacerle reír", apunta Loles León.

VESTUARIO RECICLADO

Uno de los grandes atractivos de la obra es el vestuario realizado por el reputado diseñador Manuel Fernández, que ha desarrollado por primera vez en el mundo teatral una colección confeccionada íntegramente siguiendo la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.

El artista, que lleva más de 35 años apostando por el diseño sostenible, se ha servido de antiguas prendas de Loles León para crear los diferentes modelos que forman parte de la obra. Además, las prendas han sido confeccionadas en los talleres inclusivos de APRAMP integrados por mujeres que están en proceso de reinserción tras haber sido víctimas del tráfico de personas.