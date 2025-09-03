Lolita, Els Joglars, Estrella Morente y Montserrat Martí Caballé, en el otoño de L'Auditori de Torrent

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Torrent (Valencia) propone una programación para el último trimestre del año que brinda "una amplia oferta, tanto musical como escénica", en la que figuran nombres como Lolita, Els Joglars, Estrella Morente y Montserrat Martí Caballé, entre otros.

Así, el espacio albergará muchos rostros conocidos para el gran público y las habituales citas en la temporada de otoño, como el Ciclo de Cine Independiente, el Festival Flamenco y la Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro.

La temporada se abre con el Ciclo de Cine Independiente (del 26 al 28 de septiembre), centrado este año en el documental dirigido por mujeres. Así, bajo el título Documental social con mirada femenina, podremos disfrutar de los trabajos y la presencia de Claudia Pinto (Mientras seas tú), Laura García Andreu (Domingo, domingo) y Amparo Climent (Las cartas perdidas).

Las tres directoras participarán en la presentación y posterior coloquio de cada uno de los documentales, junto a Jorge Castillejo (investigador y escritor cinematográfico, y miembro de la Academia de Cine).

El cartel de teatro "arranca fuerte" con la presencia de Lolita, que se pone en la piel de Poncia (la criada de La casa de Bernarda Alba) para interpretar magistralmente un texto de Luis Luque (3 de octubre).

El público también podrá disfrutar de la genialidad de Els Joglars, y de su última producción El rey que fue (11 de octubre), un montaje en el que, entre lo humorístico y lo trágico, el Rey emérito rememora los momentos y las situaciones que a lo largo de los años le han llevado al exilio y la soledad; y de las magníficas interpretaciones de Luisa Martín y Olivia Molina en Malditos tacones (8 de noviembre) y la frescura de Esther Acebo (La casa de papel) y Lluvia Rojo en la comedia Una cuestión de formas (21 de noviembre).

Para cerrar el apartado teatral, llegará una nueva producción de La Ternura (29 de noviembre), una ingeniosa comedia de Alfredo Sanzol, llena de referencias shakesperianas, interpretada por actores valencianos de primer nivel como Rebeca Valls y Jordi Ballester, entre otros. Sin olvidarnos del humor valenciano de La Tia Visantica, que nos vuelve a visitar con su monólogo Serà Precís? (5 de octubre).

Una de las citas más consolidadas en el Auditori de Torrent durante el último trimestre del año es el Festival de Flamenco (del 17 al 19 de octubre), que este año nos trae un cartel de lujo integrado por el bailaor Eduardo Guerrero, la cantaora Estrella Morente, el guitarrista Rafael Riqueni y la cantaora Mayte Martín.

Tampoco puede faltar la ópera, en esta ocasión con una "maravillosa" puesta en escena de La Traviata de la mano de Ópera 2001 (22 de octubre); ni el ballet, con la profesionalidad del Ballet de Kiev y su Cascanueces (20 de noviembre).

SE RETOMA LA MOSTRA DE TEATRE AMATEUR

Como viene siendo habitual, los domingos del mes de noviembre se representarán los trabajos seleccionados para la Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro. Este año se retoma la XVI edición, que fue cancelada el año pasado a causa de la dana, y contará con la participación de: Grup Stres de Quatre (Que 20 años no es nada), Áriba Teatro (Torito Bravo), El Colp T-atre (El Crèdit) y Coturno Teatro, que clausurará la Mostra con la obra Bajo Terapia.

En cuanto al apartado musical, contaremos con la actuación de Montserrat Martí Caballé, que ofrecerá un delicioso recital de ópera y zarzuela a la luz de las velas (31 de octubre); y una propuesta para el público joven de la mano del grupo Bèrnia (13 de diciembre), integrado por 8 mujeres de l'Horta Sud, que presentan su primer disco Amb el cor plenet, en el que se incluye el tema Quan el cel es tanca, compuesto a raíz de la experiencia vivida durante la dana, que les afectó tanto personal como profesionalmente. Y en el apartado sinfónico, recibiremos de nuevo la visita de la Orquesta Sinfónica ESMAR, que interpretará El Mesías de G.F. Haendel (6 de diciembre) y de la Strauss Festival Orchestra con su tradicional Concierto de Año Nuevo (5 de enero).

Y durante el período navideño, l'Auditori de Torrent nos brinda la oportunidad de disfrutar del teatro en familia con dos divertidas propuestas de teatro musical: Viaje a Oz (26 de diciembre) y Rapunzel (2 de enero).

El concejal de Cultura de Torrent, Aitor Sánchez, ha destacado que "esta programación refleja la apuesta de la ciudad por acercar a la ciudadanía una oferta cultural diversa, de calidad y para todos los públicos".

"Queremos que l'Auditori sea un espacio de encuentro, donde se pueda disfrutar tanto de grandes nombres de la escena nacional como de propuestas locales con enorme talento. La programación de este último trimestre del año pone en valor la cultura como un motor de cohesión social y como una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo la identidad cultural de Torrent", ha apostillado el edil.