Lorente (MSC) avisa que el conflicto en Oriente Medio es "muy alarmante" y "lo vamos a acusar en todos los bolsillos"

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de MSC España, Francisco Lorente, ha advertido que la escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y la interrupción de tráficos marítimos por el Estrecho de Ormuz, es "muy alarmante", aunque todavía "controlable", y conllevará una subida de precios y "una repercusión importante que vamos a acusar en todos los bolsillos".

Así lo ha expuesto este martes, en declaraciones a los medios durante el I Congreso Nacional del Sactor Portuario que se celebra estos días en València, preguntado por el conflicto armado y la situación en el Estrecho de Ormuz.

Lorente ha señalado que el conflicto que ha escalado en los últimos días es "muy alarmante" y la naviera lo observa "con mucha preocupación". "Ojalá no se extienda a más rango porque sería muy delicado", ha comentado.

El directivo de MSC ha afirmado que "todavía es una situación controlable", pero que "día a día la situación va trascendiendo a peor y es muy preocupante" porque "está afectando de una manera directa a todos los tráficos que tienen incidencia en el Golfo Pérsico, en el tráfico del Mar Rojo y todo lo que eso conlleva lógicamente con el cierre del estrecho de Ormuz".

Lorente ha indicado que el escenario bélico "va a tener una repercusión importante en cuanto a lo que significa el tráfico de petróleo, combustible y gas" que "vamos a acusar en todos los bolsillos".

Según el responsable de MSC, es "inevitable" que suban los precios. "Es algo inevitable, los barcos sufren unos desvíos importantísimos y lógicamente eso conlleva un incremento de los precios del transporte. Desgraciadamente, para seguir dando el servicio que es necesario a nivel global se tienen que subir los precios para ponerlos a la altura de los costes, que en estos momentos son muy importantes", ha expuesto.

Lorente ha recordado que MSC ha decidido "desde el minuto cero automáticamente suspender todos los tráficos con el Golfo árabe y con el Mar Rojo", y está desviando sus tráficos a través del Cabo de Buena Esperanza. "Eso lógicamente tiene una repercusión de incremento en fletes que al final el usuario lo va a tener que pagar", ha comentado.

El presidente de MSC ha añadido que "desgraciadamente eso no es lo peor", que "lo peor es la inseguridad bélica, agresiva que estamos sufriendo todos y la incertidumbre".

El responsable de MSC ha detallado que "todos los barcos van a verse afectados", y con ellos "las rutas más importantes". "Si tenemos 1.500 escalas al año (en MSC), como mínimo un 90%", ha indicado, y ha puntualizado que el conflicto afectará "menos las rutas que van hacia Estados Unidos, y Sudamérica, pero tampoco lo sabemos". "Hay incertidumbres, no sabemos lo que va a pasar, si van a haber algún tipo de agresión a algún país, lo cual significaría que tendríamos que tomar nuevas medidas", ha añadido.

PÉRDIDAS

Preguntado por las pérdidas que puede suponer este escenario para la compañía, Lorente ha respondido que no es "capaz de valorarlo pero evidentemente es una situación gravísima que puede tener unas repercusiones enormes en todo lo que significa nuestro volumen de tráfico a nivel mundial".

"Piense que nosotros movemos mil barcos y mil barcos en el globo terráqueo son muchas escalas y la mayor parte de ellas se están viendo afectadas", ha lamentado.

Por ejemplo, ha señalado que "el Puerto de València da un servicio semanal a todos los destinos del mundo". "Nosotros tenemos aproximadamente 120 escalas en el Puerto de València, lo cual significa como unas cuatro escalas diarias que van saliendo a los diferentes puertos del mundo. En principio, nos han cercenado la posibilidad de seguir aceptando carga para el Golfo Árabe y el Mar Rojo, no se puede aceptar ni un solo contenedor, lo cual afecta bastante a Jordania, a Arabia Saudí y a otros países también", ha precisado.

Lorente ha indicado que China es "el país suministrador de mercancías a todo el mundo y los tráficos desde China, lógicamente, están afectados por todo lo que sería cruzar Mar Rojo, cruzar el Golfo árabe, etc". Por ello, "China se va a ver muy afectada, también con el suministro de combustible que lo van a tener cercenado a través del cierre del estrecho de Ormuz", ha señalado.

Con todo, el presidente de MSC ha deseado que la situación se resuelva "pronto y podamos regresar a la normalidad". "Aunque yo, a nivel personal, creo que no es un tema de pocos días, que se alargará, desgraciadamente", ha agregado.