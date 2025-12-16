Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Ley DJ actuarán en el Roig Arena en el festival Heineken House

Archivo - El grupo Lori Meyers en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Ley dj actuarán el próximo 7 de marzo en el Roig Arena de València en la primera edición del festival Heineken House.
El certamen nace como "una nueva plataforma de música de la marca para conectar con los consumidores a través del directo".
Contará con artistas nacionales reconocidos como Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Ley DJ, un cartel que se irá ampliando progresivamente con nuevas confirmaciones que se anunciarán en las próximas semanas.
Las entradas para el festival Heineken* House ya están a la venta en la web www.roigarena.com.