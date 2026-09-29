Lori Meyers, Iván Ferreiro, La Pegatina, Shinova y Zahara, entre los confirmados del SanSan Festival para 2027

Archivo - Lori Meyers, confirmados para el SanSan Festival 2027 - LOVE TO ROCK - Archivo

CASTELLÓ 29 Sep. (EUROPA PRESS) - -

SanSan Festival ha desvelado el cartel de su próxima edición, que se celebrará en Benicàssim los días 25, 26 y 27 de marzo de 2027. Tras presentar la pasada semana a Okuda San Miguel como un inesperado primer cabeza de cartel y responsable de la nueva identidad visual del festival, hoy ha confirmado la presencia de artistas como Lori Meyers, Iván Ferreiro, La Pegatina, Shinova y Zahara.

En lo musical, y a falta de desvelar todavía uno de los grandes nombres que encabezarán el cartel, SanSan vuelve a reunir figuras fundamentales de la escena nacional con artistas que atraviesan nuevas etapas dentro de sus carreras. Lori Meyers presentarán las canciones de su nuevo disco después de más de dos décadas construyendo algunos de los grandes himnos del pop independiente, mientras Iván Ferreiro continuará celebrando 35 años de trayectoria con un repertorio que viaja desde Los Piratas hasta su carrera en solitario.

También estarán La Pegatina, con su nuevo disco 'Fuegos del Barrio' y toda la energía de uno de los directos más festivos de España; Sexy Zebras, inmersos en la etapa de 'Bravo' tras dar el salto a algunos de los grandes recintos nacionales; y Shinova, que afrontarán 2027 con nuevo álbum, nueva gira y un espectáculo renovado.

Una de las propuestas más especiales del cartel será ZAHARAVE, la evolución para 2027 del espectáculo electrónico de Zahara, una experiencia concebida para bailar y crear comunidad, con diez personas sobre el escenario, electrónica completamente en vivo y las primeras canciones de su nueva era integradas en un show que lleva su repertorio hacia su vertiente más radical, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Las guitarras tendrán un peso fundamental en una edición que contará también con Alcalá Norte, Cala Vento, Los Punsetes, Rufus T. Firefly, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Niña Polaca, Parquesvr o Vera Fauna, bandas con trayectorias y lenguajes muy diferentes que reflejan la amplitud de una escena en la que conviven el rock, el pop, la psicodelia y las nuevas formas de entender la música alternativa.

Muchos de ellos llegarán además en pleno cambio de ciclo. Los Punsetes presentarán nuevo disco, mientras Triángulo de Amor Bizarro pasarán por Benicàssim con 'Mi Catedral', el trabajo que protagoniza su nueva gira. Parquesvr continuarán desarrollando 'Mitos y leyendas', Niña Polaca llevará al escenario las canciones de '¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?' y Rufus T. Firefly seguirá desplegando el universo de 'Todas las cosas buenas'.

SanSan Festival 2027 rompe este año con una de sus tradiciones y, en lugar de contar con un único nombre internacional, amplía su mirada fuera de las fronteras con tres propuestas argentinas. Él Mató a un Policia Motorizado, una de las bandas fundamentales del indie en castellano a ambos lados del Atlántico, compartirá cartel con Bestia Bebé y El Zar, tres proyectos con identidades muy diferentes que reflejan la riqueza y el momento de una de las escenas más fértiles de Latinoamérica.

La nueva generación volverá a ocupar un lugar importante dentro de la programación. Sobrezero, Aiko El Grupo, Begut, El Diablo de Shanghai, El Nido, La 126, Linze, Los Estanques, Mala Gestión, Ona Mafalda, Oslo Ovnies, Paco Pecado, Perfecto Miserable, Pipiolas, RATA, Shego, Tenda, Toldos Verdes y Vangoura completan un cartel que apuesta por proyectos en plena evolución, primeros discos y nuevas voces que están ampliando los límites de la escena independiente.

Como cada año, el festival reservará también un espacio para el talento emergente de la Comunitat Valenciana a través de Groc Talent, el concurso desarrollado junto al Villarreal C.F., cuyo proyecto ganador tendrá la oportunidad de formar parte del cartel de SanSan Festival 2027.

Tras convertirse en cada edición en uno de los puntos de encuentro más concurridos y celebrados por el público, El Santuario no podía faltar en SanSan Festival 2027. El espacio dedicado a la electrónica y la cultura de club volverá con Andy Grey, Alex Curreya, BITA, Bite Me & CHVLO pres. RAVEPOP, Cate, Ella Pincha Sola, John Core b2b Sade, Kid Rizzo, Mr. Kitos, Popi&Sito y Toxicosmos, en una programación que viajará del indie y el pop más bailable al techno, la rave, los sonidos urbanos y la electrónica más contundente.