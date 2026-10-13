Lucía Caraballo y Carlos Therón presentan 'La maleta' en los preestrenos del Festival de Cine de Paterna

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Paterna (Valencia) acoge este miércoles, 14 de octubre, el preestreno de la comedia romántica 'La maleta', dirigida por Carlos Therón ('Lo dejo cuando quiera') y protagonizada por Lucía Caraballo ('Animal', 'Todos los lados de la cama'). Ambos serán los encargados de presentar la cinta en las salas de Kinépolis Paterna.

Co-protagonizada por Alejandro Speitzer, Leonor Watling, David Lorente y Víctor Clavijo, 'La maleta' propone una loca carrera contrarreloj con el detonante de una insignificante maleta equivocada, ha explicado el festival en un comunicado.

Laura y Nacho se han conocido en un vuelo. Para alargar la relación, Laura propone un juego: si la primera maleta que sale es la de ella, esa misma noche tendrán una cita. Para salirse con la suya, ella coge la primera maleta que ve, sin saber que pertenece a unos terroristas.

El largometraje llegará a las salas de toda España el viernes 16 de octubre. Mediante los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, el Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis llevan casi una década consolidando la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales.

A lo largo de sus más de cien preestrenos, el ciclo ha contado con la presencia de grandes figuras de nuestra industria y ha recibido a más de 30.000 espectadores. El festival acerca cada evento a su comunidad mediante sorteos en redes sociales, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de vivir estas experiencias exclusivas.