Luis Adrián Chasco, número 1 del PIR 2025: "Soy una persona comedida, pero salté de alegría"

El estudiante de UNED Valencia se matriculó en Psicología "por curiosidad" tras estudiar y trabajar como ingeniero

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

De ingeniero aeroespacial a número 1 en el examen de Psicólogo Interno Residente (PIR). Esta es la brillante y nada convencional trayectoria de Luis Adrián Chasco Agüero, un estudiante de UNED Valencia que ha logrado la máxima puntuación en una de las pruebas más exigentes en el ámbito de la Psicología.

Después de estudiar Ingeniería Aeroespacial y compaginar estudios y trabajo, decidió matricularse en el Grado de Psicología por la UNED. En un principio, el joven no pensaba en esta vía profesional, sino que comenzó cursando una ingeniería y trabajando en ese campo. No fue hasta los 24 años cuando se matriculó en Psicología en esa universidad porque, según relata, siempre le ha interesado la lectura de novelas psicológicas y filosóficas. Por ello, decidió "probarlo por curiosidad, como un hobby", apunta.

"Necesitaba una universidad que me permitiera compaginar el estudio con el trabajo y la UNED ofrece una flexibilidad que no tiene ninguna otra universidad. Puedes adaptar la carga lectiva a tu situación personal, algo que para mí fue fundamental. Además, la calidad de los materiales es muy buena. Me considero un embajador de la UNED y siempre animo a quienes me preguntan a que prueben con una o dos asignaturas para ver si se adaptan a su método de estudio", explica.

Compaginar los estudios con la vida personal y laboral no es sencillo y Luis Adrián Chasco Agüero recuerda que estudiaba un par de horas al día después del trabajo. "Para mí no fue un sacrificio, lo disfrutaba. Siempre me ha gustado estudiar de manera autónoma, sin necesidad de asistir a clases", apunta.

Para presentarse al PIR, comenta que "la organización fue clave" y que "optimizó" el método de estudio adquirido. "No hago apuntes, prefiero trabajar directamente sobre los manuales y cuantificar mis avances. No tenía un plan fijo desde el principio, fui ajustándolo según avanzaba y veía qué necesitaba reforzar", detalla.

"NO PODÍA CREÉRMELO"

Luis Adrián confiesa que se ha llevado una sorpresa porque "para nada" esperaba obtener el primer puesto. "Era la primera vez que me presentaba y mi objetivo era simplemente obtener plaza. Sabía que tenía buen nivel, pero ser el número uno es algo que no depende solo de ti. Cuando salí del examen, tuve una mala sensación porque fue una prueba muy complicada, pero al ver los resultados no podía creérmelo", declara.

Y añade: "Aunque ya sospechaba que podía estar muy bien posicionado, hasta que no lo vi en la lista oficial no me lo creí. Fue un aluvión de mensajes y felicitaciones. Soy una persona comedida, pero esa vez salté de alegría".

En su opinión, "constancia, organización y priorización" son los ingredientes del éxito. En este sentido, considera que "no sirve memorizar datos sueltos, sino que hay que comprender los conceptos en profundidad". Además, apunta, "hay que estar al tanto de lo que suele preguntarse en el examen y enfocar el estudio en función de ello".

Sobre si tuvo algún momento de 'bajón' durante la preparación del examen, afirma que se trata de un "proceso largo y exigente", que, aun así, lograr llevar "bastante bien". "Al principio estudiaba menos horas y fui aumentando progresivamente. Durante el verano mantenía tiempo para mis hobbies, lo que me ayudó a sobrellevar el esfuerzo. En noviembre sí tuve un pequeño bajón, pero hablar con amigos y compartir mis sensaciones me ayudó a superarlo", relata.

Asimismo, subraya el papel desempeñado por personas próximas en tu preparación. "Fue clave. Estudiar con un grupo de compañeros en la biblioteca me ayudó mucho, tanto a nivel académico como emocional. Mi amigo Lluís fue un gran apoyo desde el principio, corregíamos juntos los simulacros y nos motivábamos mutuamente. Sin este equipo, habría sido mucho más difícil mantener el ritmo".

Ahora toca elegir hospital y entre las opciones que baraja figura Valencia y el norte de España (él es natural de la Rioja). "Durante los próximos cuatro años quiero formarme como psicólogo clínico y aprovechar al máximo esta etapa. Luego, ya decidiré mi futuro profesional", concluye.