Luna Miguel ofrece una "lectura crítica" de 'Lolita', de Nabokov, en la Fundación Mediterráneo de Alicante

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ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo acoge este martes a las 19.00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante, la segunda sesión del ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', con una conferencia a cargo de la escritora y editora Luna Miguel, que ofrecerá una "lectura crítica" de la obra 'Lolita', de Vladimir Nabokov, "desde una perspectiva contemporánea". La entrada será libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'Las otras mujeres de Lolita', la sesión propone una "relectura" de una de las novelas "más influyentes del siglo XX", al desplazar el foco "habitual" del personaje de Dolores Haze hacia el conjunto de figuras femeninas que habitan el relato.

Más allá de la imagen "icónica" de Lolita, la conferencia pondrá de relieve cómo la narración de Humbert Humbert, "marcada por una voz profundamente subjetiva", construye, distorsiona o invisibiliza a otras mujeres como Charlotte, Annabel, Mona, Rita o Valeria, cuya presencia resulta "clave" para comprender la complejidad de la obra, indica la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

A través de este análisis, Miguel explorará los distintos mitos de la feminidad que atraviesan la novela, así como la manera en que estos responden a "una tradición cultural dominada por la mirada masculina".

La conferencia permitirá, así, "reflexionar no solo sobre la estructura narrativa del texto, sino también sobre las relaciones de poder que lo sostienen y sobre la vigencia de su lectura en el contexto actual, donde el debate en torno a la representación del deseo, la violencia y la identidad sigue plenamente abierto".

TRAYECTORIA

Según la Fundación Mediterráneo, Miguel es una de las voces "más reconocibles" de la literatura española contemporánea. Novelista, poeta y editora, ha desarrollado una trayectoria que combina la creación literaria "con el activismo feminista y la reflexión crítica sobre el cuerpo, el deseo y la escritura".

Es autora de títulos como 'El funeral de Lolita', 'El coloquio de las perras', 'Caliente', 'Leer mata' o, su último trabajo, 'Incensurable', y ha colaborado en diversos medios de comunicación. Su trabajo editorial, vinculado a sellos como Penguin Random House y Caballo de Troya, así como su presencia "constante" en el ámbito cultural, "la han consolidado como una figura clave para entender la narrativa contemporánea en español", remarca la entidad.

La conferencia de Miguel se inscribe en el ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', que la Fundación Mediterráneo desarrolla durante el mes de abril con el objetivo de "revisar algunas de las figuras más influyentes de la tradición literaria occidental".

El programa se inició el pasado 7 de abril con la intervención del filósofo Higinio Marín, centrada en la figura de Ulises como "símbolo del viaje y del retorno". Continuará el martes 21 de abril con la conferencia de la filóloga Helena Cortés, dedicada al mito de Fausto, y se cerrará el lunes 27 de abril con José Manuel Lucía Megías, que abordará la "complejidad" del personaje de Don Quijote y su relación con los libros de caballerías.