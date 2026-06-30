Luz verde al campus en China de la UPV: iniciará su actividad académica el 7 de septiembre

Beihang Valencia Polytechnic Institute - UPV

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) --el campus en China de la Universitat Politècnica de València (UPV)-- arrancará su actividad académica el próximo 7 de septiembre.

El Consejo de Gobierno de la universidad, celebrado este martes, ha aprobado tres nuevas medidas que suponen el "impulso definitivo" a este nuevo campus internacional ubicado Hangzhou.

Por un lado, se ha aprobado el Reglamento de régimen interno del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI). El texto regula la estructura organizativa, órganos de gobierno y representación y régimen de funcionamiento académico y administrativo del BVPI, así como la coordinación entre la UPV, la Beihang University y las autoridades educativas de Hangzhou.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la UPV ha acordado la constitución de una entidad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) para la gestión de proyectos de colaboración institucional en la República Popular China y la gestión administrativa, financiera y operativa del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI).

Esta entidad asumirá, entre otras funciones, la contratación local de personal, la gestión de las instalaciones, la administración de los servicios comunes y la gestión económico-financiera del BVPI conforme a la normativa local.

Por último, el Consejo de Gobierno ha acordado el inicio de la actividad académica del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) para el 7 de septiembre.

"UNO DE LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS"

Al respecto, el rector de la institución, José Capilla, ha destacado que "la aprobación de estas medidas supone el impulso definitivo a uno de los proyectos más ambiciosos e internacionales de la historia de la Universitat Politècnica de València".

El inicio de la actividad académica del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) el próximo 7 de septiembre representa un hito que consolida la proyección global de nuestra universidad y refuerza su capacidad para atraer talento, generar conocimiento y estrechar la colaboración con uno de los sistemas universitarios más potentes del mundo".

El máximo responsable de la Polotècnica ha resaltado que "este proyecto abre una nueva etapa para la universidad, fortalece nuestra posición entre las instituciones de referencia en ingeniería y tecnología y demuestra que la internacionalización ya no es solo una estrategia, sino una realidad tangible para la UPV".

CUATRO NUEVOS GRADOS

El BVPI arrancará con 4 nuevos grados, 6 másteres universitarios y 4 programas de doctorado, centrados en tres ramas del conocimiento: telecomunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica.

Las cuatro nuevas titulaciones de grado que desde el BVPI se incorporan a la oferta académica de la UPV son: Grado en Communication Networks and Systems, Grado en Computer Science and Technology, Grado en Intelligent Manufacturing y Grado en Robotics Engineering.

NUEVO PLAN DE IGUALDAD Y MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

Por otra parte, en la sesión de esta mañana se ha aprobado el Plan de Igualdad de la Universitat Politècnica de València 2026- 2030. Este nuevo plan se estructuras en un total de 7 ejes, que contemplan hasta 33 acciones con un objetivo común: conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el desarrollo de sus carreras profesionales en el ámbito de la Universitat Politècnica de València.

Por último, el Consejo de Gobierno, presidido por el rector José E. Capilla, ha acordado también diferentes modificaciones en la normativa de la UPV contra el fraude académico, con el objetivo de adecuarla a la evolución del contexto tecnológico y para hacer frente a la aparición de nuevas prácticas fraudulentas, especialmente vinculadas al uso indebido de dispositivos electrónicos y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.