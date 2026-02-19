Luz verde a la comisión de VPP en Corts pedida por Vox con los votos de PP y Compromís y la abstención del PSPV

Diputados del PP en el pleno de Les Corts de este jueves - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts aprueba este jueves la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP) tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

La iniciativa de Vox ha salido adelante en la sesión de este jueves con el apoyo del PP y Compromís y la abstención del PSPV. PSPV y Compromís habían presentado propuestas de comisión de investigación sobre la polémica de Les Naus, pero los 'populares' las han rechazado al considerar que los grupos de izquierda quieren "manchar la política".

Todo ello a raíz de conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios de estas VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Una jueza de Alicante ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia por estas adjudicaciones.

En concreto, de acuerdo a la petición de Vox, la comisión se constituirá en un plazo de 15 días, y, una vez creada, "analizando las propuestas de los grupos parlamentarios con representación, aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario".

La comisión podrá acordar, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la cámara y el ordenamiento jurídico aplicable a las materias objeto de la misma, "la solicitud de informes y documentación a las administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y partes interesadas". En un plazo de un año como máximo, este órgano elaborará un dictamen con las conclusiones que, tras su aprobación, se elevará al pleno de Les Corts.

EL PP A COMPROMÍS Y PSPV: "LA VIVIENDA NO VA CON ELLOS"

En declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic del PP, Nando Pastor, ha ratificado el apoyo de su grupo a la propuesta de Vox de creación de la comisión de investigación y ha argumentado que es "la única que de verdad" se ha impulsado, mientras que las sendas iniciativas del PSPV y de Compromís buscan "otra cosa completamente diferente, que es intentar aprovechar un problema puntual que hay en una promoción pública". "La vivienda no va con ellos", ha afeado a los grupos de izquierda.

Además, les ha reprochado que tras ocho años del Botànic llegaran "con las manos vacías" y que no hayan dado "un palo al agua" en esta materia, frente al actual Consell que ahora sí que tiene una política de vivienda que ha "dado resultados", todo ello "sin triunfalismos y sin lanzar campanas al vuelo". "Entre cero y 2.350 beneficiarios de avales, me quedo con los 2.350", ha resumido.

En esta línea, ha sacado pecho del Plan Vive, "que --el síndic del PSPV-- José Muñoz critica mucho pero que 85 alcaldes de su cuerda, de su partido, suscriben". "Esa es la realidad", ha remarcado, al tiempo que ha reivindicado que Pérez Llorca tiene "un modelo que funciona" ante una ley "conflictiva" del Gobierno de España, al que ha apelado: "Oye, si hay dos modelos, uno funciona y el otro no, súmate al mío".

En resumen, el síndic del PP ha sostenido que Compromís y el PSPV "no creen en vivienda", sino "en el ruido", y ha reivindicado que el 'president' Juanfran Pérez Llorca "ha dado normalidad y tranquilidad a la escena política" frente a la izquierda, a la que ha acusado de intentar sacar rédito: "Ellos son de lío, son de gresca, son de echarnos los trastos a la cabeza porque ese es su caldo de cultivo".

"NADA QUE TAPAR"

Preguntado por si considera que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, debe dimitir, tal y como Vox defendió este miércoles en el pleno durante el debate, Nando Pastor ha asegurado que su partido no tiene "nada que tapar" y ha defendido que la Generalitat ha actuado ante la polémica de Les Naus con "celeridad" y "contundencia" y ha resaltado que ya se han depurado responsabilidades políticas con la dimisión de la edil de Urbanismo y la suspensión de empleo y sueldo al funcionario de la Administración autonómica "subido y puesto a dedo por el gobierno del Botànic" pero "cesado por nosotros".

Por tanto, ha recalcado que el modo de actuar por parte de la Generalitat ha sido "intachable, impecable, rápido, contundente, sin girar la cara a otra parte" y se ha "mirado el problema y atajado". Y ha valorado que la comisión de investigación de Les Corts sobre este tema no es "innecesaria" porque aportará "transparencia, luz y taquígrafos", pero "casi" porque se ha trabajado ya "muchísimo".

Finalmente, ha aprovechado para mostrar su "pena" porque ahora "aquí todos queramos investigar" pero durante el Botànic no se pudo hacer con "cuatro o cinco" asuntos "importantes" que afectaban al Ejecutivo valenciano. "Las mías se investigan, las que afectan a mi gobierno se investigan. Ellos tenían cuatro o cinco temas de calado y no se pudo depurar ninguna responsabilidad política", ha lamentado, tras citar el caso de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, el de las ayudas al valenciano del hermano de Ximo Puig, el del tren de Bejís (Castellón) y el de financiación de Venezuela para diputados.

PSPV, COMPROMÍS Y VOX EXIGEN LA DIMISIÓN DE BARCALA

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha explicado que su grupo se abstiene a la propuesta de Vox porque no esperan "nada" de esta comisión de investigación y creen que será similar a la de la dana, en la que las asociaciones de víctimas comparecerán la próxima semana, año y medio después de la catástrofe.

Ha vuelto a exigir la dimisión tanto del alcalde de Alicante, Luis Barcala, como de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, además de advertir que "estamos ante un escándalo de tal calibre que se puede llevar gobiernos por delante".

"Si Juanfran Pérez Llorca no toma decisiones ante este escándalo acabará como Carlos Mazón. Igual que tuvimos a Mazón el breve ahora tendremos a Pérez Llorca el breve", ha avisado sobre el 'president' y el 'expresident' de la Generalitat.

Tras denunciar que "el caso de Alicante no es un caso aislado", sino "el modelo de vivienda del PP", Muñoz ha exigido la paralización del plan Vive de construcción de VPP de la Generalitat y que se vuelvan a poner en marcha registros de demandantes y a la calificación permanente de la vivienda.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que votan a favor de la propuesta de Vox porque consideran “razonable” investigar irregularidades en la adjudicación de VPP, aunque ha pedido que la comisión “no sea igual que la de la dana”.

Baldoví ha defendido que Barcala “ya debería haber dimitido” por “no hacer caso” a un informe que “advertía que había funcionarios del Ayuntamiento de Alicante quedándose estas viviendas”. “A Luis Barcala se le está poniendo el futuro muy negro”, ha advertido.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que la comisión servirá para “vigilar y fiscalizar” irregularidades y “dirimir todas las responsabilidades, en cualquier caso y caiga quien caiga”. Además, ha reiterado que su partido quiere que Barcala dimita “por omisión, ignorancia o incompetencia”.