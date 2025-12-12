Maestro Espada lleva al IVAM un viaje por el folclore de la huerta murciana a través de la electrónica - GVA

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) acoge este sábado 13, a las 19 horas, un concierto gratuito de Maestro Espada dentro del ciclo 'Posar la Veu'. Un viaje musical a cargo de los hermanos Alejandro y Víctor Hernández en el que los sonidos tradicionales de su huerta murciana natal se entrelazan con beats electrónicos, voces ancestrales y nuevas texturas.

En su concierto en el IVAM interpretarán los temas de su primer álbum que lleva por título 'Maestro Espada'. En este proyecto musical los sintetizadores analógicos casan con castañetas, panderetas, guitarros y laúdes dando nueva vida a temas como 'Mayos', 'Carriles' o 'La despedía'.

Los hermanos Hernández estuvieron meses trabajando con luthiers, descubriendo los instrumentos tradicionales y profundizando en el cancionero popular murciano antiguo de Pedro Díaz Cassou y los artículos del escritor José Martínez Tornel, detalla Cultura de la Generalitat.

El resultado es un proyecto musical en el que revisan y reinterpretan el folclore reescribiendo los cantes de la huerta: malagueñas murcianas, parrandas, jotas, trillas, mayos o boleros toman una nueva dimensión a través de la electrónica moderna.

Este concierto forma parte del ciclo 'Posar la veu', un programa de carácter mensual organizado por el IVAM, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC), que ha contado con las actuaciones del dúo Gala i Ovidio y de Versonautas.

El ciclo, que se prolongará hasta junio de 2026, pretende explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica.

Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.