'Maestros De La Costura Celebrity' Confeccionará Un Traje De Fallera En La Llotja De València - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada de 'Maestros de la Costura Celebrity', la versión con famosos del 'talent' de costuras producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, ha elegido la Llotja de València y la confección de un traje de fallera como parte de una prueba por equipos del programa.

En concreto, los participantes se reunirán en la nave principal del monumento que es Patrimonio de la Humanidad y tendrán el reto de confeccionar un traje de fallera, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Cultura, José Luis Moreno, han presenciado parte del rodaje de este programa, que se emitirá a lo largo del próximo año 2026, junto a la presentadora, Raquel Sánchez Silva, y los jueces Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier.

La primera edil ha resaltado que la elección de València para la realización de este programa, así como el reto de confeccionar un traje de fallera de los aprendices, "va a servir para seguir promocionando una de nuestras fiestas más populares a la vez que todo el trabajo minucioso y detallado que realiza todo el sector de indumentaristas, verdaderos artesanos que son un distintivo de la cultura valenciana".