Magallanes y Elcano desembarcan en el Ateneo para rememorar 'La mayor odisea del mundo'

Publicado 14/10/2019 15:22:13 CET

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de València se ha sumado con la exposición 'La mayor odisea del mundo' a los actos de conmemoración del 500 centenario de la expedición de Magallanes y de Elcano, proeza con la que circunnavegaron por primera vez la Tierra y demostraron no solo que era redonda sino que se abrieron rutas comerciales y el camino para nuevos descubrimientos.

El comisario de la exposición, Emilio Forcén, ha resaltado, en la presentación de la muestra, que será inaugurada esta tarde, que el mundo ya no volvió a ser igual desde que partieron aquellos 239 hombres en cinco navíos de Sanlúcar de Barrameda ese 20 de septiembre de 1519 para encontrar una nueva ruta a las ansiadas islas de las especias para sortear el bloqueo impuesto por el imperio turco y el dominio portugués de la zona este que le confirió el Tratado de Tordesillas.

Tres años después de aquella expedición financiada por la Corona española, regresaron tan sólo 18 hombres y una nao, la Victoria, después de haber dado la vuelta al mundo.

Una selección de 35 mapas cartográficos de la época y maquetas navales de las cinco embarcaciones que acompañaron a esta gran hazaña marítima, elaboradas por la Asociación para el Fomento del Modelismo Naval de València, recrean "la mayor odisea del mundo".

Asimismo, la empresa valenciana 'Carmencita' exhibirá una muestra de aquellas especias, como clavo, nuez moscada y canela, que motivaron aquella travesía marítima, mientras que la Universitat Politècnica de València tendrá un espacio para explicar los instrumentos de orientación que centran esta muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 7 de noviembre.

El comisario Forcén ha resaltado la rentabilidad de aquella gesta pues si la preparación de la expedición costó 8,3 millones de euros al cambio de hoy solo con la venta del clavo traído en La Victoria se obtendrían 8.520.000 euros. "Si hubieran llegado los cinco navíos nos habrían retirado y ya no trabajaríamos ninguno", ha bromeado.

Forcén ha resaltado la vinculación de Elcano, que pasó a comandar la vuelta de la expedición tras morir Magallanes en las islas Filipinas, con Alicante, donde vivió un tiempo para participar en las expediciones que salían desde su puerto la toma de Orán.

Elcano quiso siempre volver a la ciudad alicantina y en su testamento dejó 24 ducados, unos 15.000 euros actuales, para el convento de la Santa Faz al no poder haber participado en su romería. Sin embargo, no fue hasta 1944 cuando la Armada subsanó "la bajeza" de no haber cumplido con su deseo y donó el dinero a la priora.

UN VALENCIANO GRUMETE

Entre aquellos 239 marineros se encontraba un valenciano, Juan Oliver, que ejerció de grumete en el mismo barcó que Magallanes pero tras el motín contra el capitán cambió de navío por el San Antonio, que volvió a Sevilla. Sin embargo, se le perdió la pista en Canarias.

Por su parte, el jefe del área de registro central de Cartografía del IGN Marcos Pavo ha explicado que entre las piezas expuestas, en su mayoría fondos cartográficos y documentales procedentes del instituto Geográfico Nacional (IGN), se encuentran algunas de las curiosidades de la exposición, como el mapa Framauro, en el que España está al revés porque los árabes se orientaban con el Sur, y el de Juan de la Cosa.

Además, se podrán ver 'mapas mentirosos' de Las Molucas con los que los portugueses querían engañar sobre cómo eran las islas, una reproducción del primer mapa en el que aparece el nombre América, o comparar cómo se van completando las cartas de navegación oficiales a medida que avanzaban los descubrimientos, que eran cofidenciales, frente a los errores que plasmaban las 'cartas comerciales'.

También se encuentra una reproducción del facsímil del planisfero o carta de Cantino, que muestra el mundo como lo conocían los portugueses a principios del siglo XVI que representa por primera vez la línea de demarcación acordaba por el Tratado de Tordesillas, mapas de la Sevilla y San Lucas de Barrameda de la época y un mapamuni con la ruta que siguieron de Magallanes y Elcano en la primera circunnavegación.

CICLO DE CONFERENCIAS

Además, el Ateneo ha programado un ciclo de conferencias sobre esta circunnavegación. La primera será el 24 de octubre y bajo el título 'Magallanes y su tiempo', el ponente será el catedrático emérito de la Universitat de València, Antonio Gil Olcina. La segunda ponencia 'Comercio internacional en el s. XVI' será el 25 de octubre y la impartirá Ricardo Franch Benavent, que es PDI Catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UV.

El propietario de 'La Parada de las Especias' del Mercado Central de Valencia desde 1928 Domingo Rodríguez López impartirá el 28 de octubre la conferencia '¿Qué son las especias?' y dos días más tarde la jefa de sección de la Cartoteca del IGN, Nuria Plaza, disertará sobre la 'Era de los Descubrimientos" . El siguiente día, 31 de octubre, 'Expediente X. Un mapa del estrecho de Magallanes antes de su descubrimiento' y la ponencia la dará Marcos Pavo, jefe del Área del Registro Central de Cartografía del IGN.

La sexta conferencia, el 6 de noviembre, será sobre 'La Carta de Juan de la Cosa', estará dirigida por Manuel Sieira Valpuesta, economista, oficial de la Armada y miembro de la Junta Directiva de la M.N.U. La última conferencia programada será 'El Viaje a las Islas de la Especiería' (7 de noviembre, 19 horas) y la dará el biólogo Juan Ors.