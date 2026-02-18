El Magatzem de somnis del Escalante abre el telón a los oficios invisibles del teatro - REMITIDA ESCALANTE

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escenario de Ribes Espai Cultural acoge el estreno de 'Escalante, magatzem de somnis', una nueva producción propia del proyecto teatral de la Diputació de València creada por Vudú Teatro que rinde homenaje a los oficios invisibles que sostienen la magia del teatro Escalante.

Así, esta nueva puesta en escena de teatro de sombras y objetos se ha estrenado este miércoles para público escolar, sumergiendo a los asistentes en un juego teatral creado a partir de los fondos materiales de los cuarenta años de historia del Teatro Escalante, según ha explicado la Diputació en un comunicado.

'Magatzem de somnis', dirigida por Dora Cantero y Nelo Sebastián, nace con la vocación de celebrar todas las obras de teatro que han sido creadas en estas 40 temporadas del Escalante. Así, con Nelo Sebastián sobre el escenario y la música de Versonautas, esta nueva producción propia con sello Escalante rinde homenaje a todos los profesionales que trabajan entre bambalinas y que hacen posible que se levante el telón y comience la función.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha señalado que esta nueva puesta en escena "nace con el objetivo de consolidar el compromiso del Escalante con la variedad de lenguajes escénicos, apostando por compañías emergentes de teatro visual y objetos como es el caso de Vudú Teatro".

Asimismo, ha señalado que a través de 'Magatzem de somnis', el Escalante pretende "acercar al público infantil y familiar el teatro visual de sombras y objetos, en una propuesta inmersiva y de gran proximidad a través de sus funciones escolares y familiares".

EL CORAZÓN DEL TEATRO

La magia de un antiguo teatro que bajo sus tablas guarda un almacén especial nos guiará hasta un viaje en el que los objetos, títeres, vestuario y decorado que ya no se utilizan se transforman y vuelven a cobrar sentido.

El señor Escalante, que guarda en los bolsillos llaves que abren puertas extraordinarias, necesita ayuda para encontrar la llave que abre el teatro, pero la función está a punto de empezar. Para encontrarla, invita a los espectadores a entrar en su almacén, el corazón secreto del teatro donde todo empieza y todo acaba.

Esta mágica propuesta, dirigida a público de más de seis años, tendrá funciones en Ribes Espai Cultural los días 21 y 28 de febrero a las 17.30 horas, y los días 22 de febrero y 1 de marzo a las 11.30 horas. También tendrá pases escolares los días 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares se pueden adquirir a través de la web y en taquilla antes de cada representación.