El Magnànim recupera la obra musical del compositor gandiense Josep Gay

La Diputació recupera la obra musical del compositor gandiense Josep Gay - DIVAL

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su editorial Institució Alfons el Magnànim, ha recuperado la obra de Josep Gay (Gandia, 1554-1587), cuyas composiciones se ofrecen a través de un libro de partituras que supone una aportación importante para la música valenciana.

El siglo XVI fue una época de esplendor para la creación polifónica en la Península Ibérica. Fueron muchos los maestros de capilla hispanos que dejaron testimonio de su arte compositivo. Uno de estos músicos fue Josep Gay, quien llegó a ser maestro de la capilla musical de la Seo de Zaragoza, detalla la corporación provincial

Su obra, conservada completa, consiste en una colección de catorce motetes para cinco a siete voces, incluidos en un valioso manuscrito custodiado en el Real Colegio de Corpus Christi de València.

El volumen del Magnànim ofrece ahora toda esta música en edición crítica acompañada de un estudio introductorio que aporta nueva luz sobre los orígenes gandienses de Gay, contextualizando el manuscrito y las composiciones. De este modo, uno de los legados musicales más antiguos de un compositor valenciano se pone fácilmente al alcance de las agrupaciones vocales para la interpretación y de los estudiosos para la investigación.

El autor encargado del volumen, Francesc Villanueva, es doctor en Música por la Universitat Politècnica de València (UPV) con premio extraordinario, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y profesor en música. Su campo de investigación preferente es la actividad musical durante los siglos XV-XVII en la ciudad de València y, en general, en la Corona de Aragón, dedicando fundamentalmente su atención a los aspectos históricos en los entornos áulicos, religiosos y ciudadanos. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas españolas y europeas y es responsable de seis libros como autor o editor.