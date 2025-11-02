Mägo de Oz presenta en València 'Malicia, la noche de las brujas', su nuevo disco ambientado en Halloween - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda Mägo de Oz ha presentado este domingo en València 'Malicia, la noche de las brujas', su nuevo disco ambientado en la noche de Halloween, que ha sido compuesto "entre medias de 110 conciertos.

Así lo han indicado sus integrantes en declaraciones a Europa Press TV durante la presentación de este trabajo que ha tenido lugar en Fnac San Agustín de València.

Los músicos han destacado que están "muy contentos" con este disco, que salió el pasado 31 de octubre: "Sobre todo por el feedback que estamos recibiendo de la gente, que le está gustando mucho".

En esta línea, han detallado que comenzaron la firma de discos en Madrid y este sábado estuvieron en Barcelona, y han subrayado que "está yendo muy bien".

"Hemos participado todos los integrantes, todos hemos compuesto temas en este disco. Muy contentos porque ha sido un trabajo duro, pero gratificante", han incidido, al tiempo que han precisado que lo realizaron "entre medias de 110 conciertos, entre hotel y hotel, en los huecos libros".

Los miembros del grupo han afirmado que el resultado ha sido "muy bueno" y han resaltado que las mejores canciones salen de vivencias que han vivido durante su última gira.

"Estos tres días han sido impresionantes, cada músico puso su influencia y de verdad que ha estado muy guay todo el desarrollo", han subrayado los músicos, quienes han expresado su felicidad por "hacer feliz" a su público con la música.

Asimismo, han indicado que comienzan la gira en el Palacio Vistalegre el próximo 7 de marzo. "Vamos a llevar un repertorio bastante importante y una producción muy potente. Va a estar muy guay. Hay sorpresas, hay bastantes sorpresas y efectivamente, defendiendo el nuevo disco", han apuntado.