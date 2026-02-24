'Mamma Mia!' es el musical más visto de la historia del Teatro Principal de Alicante

Imagen del musical 'Mamma Mia!' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Mamma Mia!' se ha convertido en el musical más visto de la historia del Teatro Principal de Alicante, con 40 funciones y 26.000 entradas vendidas, en lo que supone "un éxito de taquilla", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

El musical se ha representado en el coliseo alicantino entre el 22 de enero y el 22 de febrero y ha puesto al público en pie para bailar 23 de los "grandes éxitos" de Abba. Así, la propuesta "consolida" su "gran acogida en la ciudad al ser la tercera vez que bate récords con sus distintas producciones".

Al mismo tiempo, la respuesta del público sigue en la línea del Teatro Principal, "que el año pasado batió su récord de espectadores con 108.017 y superó por primera vez los tres millones de euros de recaudación en taquilla", ha apuntado el consistorio.

La programación, dirigida por María Dolores Padilla, apuesta por la "variedad" con teatro, música y espectáculos para todos los públicos y combina desde obras de teatro clásico hasta funciones para el público infantil.

Entre diciembre del año pasado y hasta junio de este año, el Teatro Principal de Alicante tiene previsto acoger 54 propuestas y tres ciclos con espectáculos "de gran nivel artístico" que giran por toda España.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "ha sido un lujo poder disfrutar durante cinco semanas de un espectáculo que divierte y emociona a partes iguales con canciones y bailes muy reconocibles por todos y que se estrenó hace tres años en la Gran Vía madrileña".