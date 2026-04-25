La manifestación del 25 d'Abril reivindica la lengua valenciana y los servicios públicos: "Queremos un país con futuro"

Manifestación del 25 d'Abril - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de la jornada reivindicativa del 25 d'Abril, que conmemora el 'Dia de les llibertats nacionals del País Valencià', ha criticado los gobiernos "sectarios", ha reivindicado la lengua valenciana y ha puesto en valor los servicios públicos, como la sanidad. "Queremos un país con futuro, democrático y libre", ha proclamado.

De esta manera se ha expresado ante los medios antes de comenzar la marcha, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià (APCV), Anna Oliver, quien ha hecho hincapié en la lengua y la cultura valenciana "capaces de reunir las luchas transversales desde la sostenibilidad y la reivindicación de la protección de la huerta a los servicios públicos, como es la sanidad pública, pasando por la memoria democrática".

La marcha, convocada por Acció Cultural del País Valencià, ha partido pasadas las 18.20 horas de la plaza de San Agustín y ha arrancado sin incidentes, aunque con unos 20 minutos de retraso. Los asistentes han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'País Valencià, llengua, cultura i futur', 'Qui estima la llengua la fa servir', 'La llengua no és toca', 'Revertim la substitució lingüstica' o 'La memòria no es toca', y han coreado proclamas como "València serà la tomba del feixisme" o "País Valencià antifeixista".

La manifestación de este año, bajo el lema 'Davant les agressions, som la força del país' --'Ante las agresiones, somos la fuerza del país'-- y encabezada por una colla de tabal i dolçaina, ha contado con la participación de diferentes dirigentes y cargos políticos como Àgueda Micó (Compromís) y otros partidos de izquierda y ha insistido en que la sociedad quiere un gobierno que "no persiga" a quienes hablan en valenciano.

En palabras de Anna Oliver, "queremos un país democrático y libre; queremos que --el ejecutivo valenciano-- deje de ser sectario y queremos que gobierne para todo el mundo", ha dicho, para remarcar: "Queremos un gobierno que no persiga a los que hablamos en valenciano". Además, también ha deseado un país "de futuro en el que los jóvenes puedan tener un trabajo y no tengan que dedicarse exclusivamente al mundo del turismo". Dicho esto, ha comentado que "hoy es un día de fiesta" que espera que "se redondee con la reivindicación y la libertad".

Al ser preguntada sobre "el rechazo de la derecha" a participar en la manifestación del 25 d'Abril, Oliver ha detallado que APCV "no espera que la extrema derecha y que la derecha española reivindiquen una fecha que recuerda que perdimos la Batalla de Almansa, donde perdimos los Fueros". Pero, ha dicho, "el pueblo está vivo y continúa estando ahí, continúa reivindicando y existiendo". Por tanto, "que no lo celebren es normal". "Sería deshonesto y sería casi que un insulto para los valencianos que ellos celebraran una fecha como el 25 de abril en la que no se reflejan", ha abundado.

A juicio de Oliver, la manifestación de este sábado "demuestra, otra vez, la perseverancia y la capacidad de organización y de sumar proyectos de la sociedad civil valenciana, así como la resiliencia de su pueblo". Además, ha agregado: "Tenemos que dejar de contestar al marco españolista y de extrema derecha mientras reforzamos y construimos el marco valenciano, donde nuestra lengua sea la piedra angular".

Y para hacerlo, "más que épica hace falta constancia, estructuras firmes que hagan propuestas de lengua, de cultura, derecho civil valenciano y financiación", ha zanjado.

"ESTAMOS VIVOS"

Mientras, en declaraciones a los medios, la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, ha subrayado que "hoy hemos venido a defender nuestros derechos". En un momento, ha continuado, "en el que la extrema derecha quiere acabar con todo lo que es diferente, también con la cultura y la lengua propia, la nuestra, creo que más que nunca hemos de reivindicar que estamos bien vivos".

En esta línea, ha celebrado que "nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra forma de verlo es intocable". "No permitiremos que nadie haga mal a lo que somos los valencianos y las valencianas", ha apostillado.

Al finalizar la marcha, se ha hecho lectura del manifiesto, que denuncia, entre otras cosas, "la mal llamada 'ley de libertad educativa', que ofrece una falsa libertad a cambio de arrinconar el valenciano en la escuela, junto con la reciente censura de autores catalanes y baleares en las aulas, es una de las muestras más nefastas de la deriva ideológica antivalenciana del Consell".

Igualmente, "resulta vergonzoso el maltrato que sufren los nombres de nuestros pueblos y ciudades. Sin ir más lejos, en la misma ciudad de València, contradiciendo el criterio lingüístico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), se quieren aceptar la acentuación blavera y la forma bilingüe".

DANA

También se ha criticado la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 230 víctimas mortales y daños cuantiosos: "No olvidamos la gestión negligente y asesina de la dana. Porque no lo podremos olvidar nunca, porque se nos encoge el corazón cuando pensamos en la cantidad de vidas que se podrían haber salvado, en el inmenso sufrimiento que se podría haber evitado".

"No olvidamos ni perdonamos la poca vergüenza de Carlos Mazón --expresidente de la Generalitat-- y de su equipo de gobierno, que entre otras cosas modificaron la ley de la huerta al poco de la barrancada. Ahora, sus sucesores proyectan ampliaciones comerciales y residenciales en zonas afectadas", han señalado, en alusión al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Y han agregado: "La derecha no se ha escondido nunca para desmantelar los servicios públicos. La sanidad, uno de los sectores más perjudicados por el afán privatizador del PP y Vox, es fundamental para garantizar la calidad de vida de las personas y no puede continuar en manos de quienes se olvida del pueblo sistemáticamente".

Con todo, han concluido proclamando: "Visca la terra. Visca el País Valencià i Visca els Països Catalans" --Viva la tierra. Viva el País Valencià y Viva los Países Catalanes--.

Previamente, en la mañana de este sábado Acció Cultural ha celebrado en el Jardí Botànic de València la segunda edición de los Premios ACPV 25A. El acto ha servido para reconocer la trayectoria de la gestora cultural y actual directora del área de literatura del Instituto Ramón Llull, Izaskun Arretxe, y la tarea colectiva de la Unió de Periodistes Valencians en defensa de una información "plural y rigurosa".

Izaskun Arretxe ha agradecido el premio y ha remarcado su importancia: "En este país de países que somos, tenemos una riqueza que muchas veces olvidamos, y es la potencia de sus asociaciones, de las entidades, de las pequeñas organizaciones, de las librerías, de las bibliotecas, de la gente que decide que quiere hacer cosas, no porque las tenga que hacer, sino porque las quiere hacer, y ACPV es una de estas entidades".

Por su parte, el presidente de la Unió de Periodistes, Vicent Marco, ha subrayado que "los medios de comunicación públicos no tienen sentido si no están junto a la ciudadanía y defienden y apuestan por nuestra lengua". A su parecer, "un país libre necesita un periodismo crítico y en valenciano".

La entrega de galardones se ha desarrollado en un ambiente "solemne y reivindicativo", y ha reforzado el mensaje de la jornada: "la necesidad de continuar organizando una respuesta colectiva ante las regresiones de la democracia la lengua y cultura valenciana".