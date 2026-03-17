Una manifestación en Alicante exige un Estatuto Marco propio para los facultativos: "Somos médicos, no esclavos"

Médicos se manifiestan en Alicante para pedir un estatuto marco propio - CESM-CV

ALICANTE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos se han manifestado en la tarde de este martes en Alicante, convocados por CESMCV, para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio dentro de las movilizaciones programadas con motivo de la semana de huelga nacional.

Los participantes han marchado por la ciudad tras una pancarta con el lema 'Por un estauto propio del facultativo' y han mostrado carteles con mensajes como 'Libérame, quiero ver a mis hijos', mientras coreaban consignas como "Somos médicos, no esclavos".

En este segundo día de paro, el seguimiento de la huelga ha sido del 90% en la Comunitat Valenciana, según el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM CV), y del 9,05%, según la Conselleria de Sanidad.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, ha arrancado este lunes su segunda semana de paros, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La huelga tiene como objetivo de mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.