La manifestación por los dos años de la dana reclama "verdad y justicia": "Seguiremos porque tenemos la legitimidad"

Manifestación en València por los dos años de la trágica dana de octubre de 2024. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación por los dos años de la trágica dana de octubre de 2024, que causó la muerte a 234 personas, reclama "justicia, verdad y asunción de responsabilidades". Las asociaciones de víctimas han vuelto a salir a la calle, acompañadas de representantes de entidades cívicas y ciudadanos, para "reivindicar lo mismo, porque lo básico no ha cambiado". "Y seguiremos aquí porque nosotras tenemos la legitimidad".

La marcha adopta en esta ocasión un lema --'Consell dimissió'-- y formato diferente al de anteriores manifestaciones. Desde las 18.00 horas, los asistentes se encuentran en la Plaza de la Virgen de València, donde han rodeado el espacio dejando un gran hueco en medio para simbolizar "aquellos que ya no están". Una muixeranga y el sonido del tabal y la dolçaina marcan este inicio del acto, que ya se dirige entre aplausos hacia la Plaza del Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha recalcado que, dos años después, siguen "reivindicando lo mismo porque lo básico no ha cambiado".

"Hace un año, teníamos a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, afortunadamente el 3 de noviembre lo hicimos dimitir entre todas y todos, pero lo seguimos teniendo como político, aforado y eso tiene que quedar muy claro, sobre todo en los medios nacionales, porque sales de nuestra comunidad y muchísima gente cree que el día que dimitió dejó todos sus carros. No, sigue en política, sigue en el escaño 98, sigue aforado, que es por lo que está en política, porque realmente él no tiene ninguna función", ha lamentado.

Esta portavoz ha incidido en que el exdirigente "sigue burlándose de las familias". "Y aquí seguimos y seguiremos porque nosotras tenemos la legitimidad, él es un ser ilegítimo y sus actuaciones así lo demuestran", ha remachado.

Por otra parte, Álvarez se ha mostrado muy crítica con la alcaldesa de València, María José Catalá, a quien ha acusado de intentar "desincentivar" la asistencia a la manifestación instando a la gente a que no se desplazara hoy al centro por la convocatoria de altercados de Blocus.

"Su cometido es proporcionar seguridad, no todo lo contrario, pero no le preocupa la seguridad de la ciudadanía. Lo que le preocupa es que esta concentración o esta manifestación sea clamorosamente un éxito como la del año pasado. Y por eso muchísimas personas no van a venir. No porque no nos apoyen, sino por las malditas palabras, las irresponsables palabras de una malísima alcaldesa que no ha reconocido a las víctimas, que no ha hecho ni un solo homenaje a las víctimas y sí que ha hecho un homenaje a personas y a ciudadanos de otras comunidades, a los que nosotros también les apoyamos", ha reprochado.

En términos similares se ha pronunciado la presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, quien ha subrayado que durante dos años se han manifestado "de forma pacífica" y "han de saber que las calles siempre serán nuestras y que nunca pararemos mientras no llegue la verdad, la justicia y la reparación".

"Después de dos años en los que hemos salido pacíficamente a la calle, los violentos no nos van a sacar de la calle. Y aquí estamos, bajo la lluvia, por dignidad del pueblo valenciano para seguir reclamando verdad, justicia y reparación", ha abundado.

"NEGLIGENTE Y CRIMINAL GESTIÓN DE 2024"

Gradolí ha hecho notar que la reciente dana Adam, "lo que ha demostrado es la negligente y criminal gestión de la dana de 2024". "Se ha aprendido, pero no se han asumido las responsabilidades y por eso seguimos saliendo a la calle; porque está muy bien aprender, hay que seguir aprendiendo, pero también hay que asumir responsabilidades. Y las de 2024 no se han asumido porque de momento ni sabemos la verdad, ni se ha pedido perdón de verdad y estamos esperando la justicia".

"Y para ello necesitamos --ha proseguido-- que el Tribunal Constitucional, por favor, no le aplique el aforamiento Carlos Mazón para que la jueza de instrucción número 3 de Catarroja pueda preguntarle simplemente qué estaba haciendo aquel día, por qué no se activaron los protocolos y por qué no se avisó a la población".

La manifestación del segundo aniversario de la dana se desarrolla en un contexto marcado por el fatal accidente de los trenes en Urda (Toledo), cuyas víctimas tienen "todo nuestro apoyo, cariño y amor", ha aseverado Gradolí.

Ha añadido que entiende que se pidan responsabilidades, pero ha precisado que en el caso de la dana lo que se produjo es "una negligente gestión de la emergencia, porque estaba la información, se sabía que se tenía que avisar y no se quiso avisar". "Recordad el WhatsApp de 'Salo, de confinar nada'", ha apostillado.

Toñi García, quien perdió en la barrancada a su marido y su hija, ha declarado que el accidente de Urda "ha sido un gran mazazo para todos los familiares de víctimas porque cada fallecido del tren ha sido un fallecido más de los nuestros". "Sentimos mucho dolor, estamos muy afligidos y todos consternados", ha dicho.

Toñi ha considerado que dos años después de la dana "algo sigue fallando" en un gobierno valenciano que, a su juicio, "no conoce el territorio" y "no cree en la emergencia climática".

"Un gobierno que no asume sus responsabilidades no puede decir que ha aprendido. Se aprende admitiendo los errores y los fallos y ellos todavía, dos años después de la dana del 2024 no lo ha hecho, con lo cual no ha podido aprender. Algo sigue fallando y es la gestión, el conocimiento del territorio. Desconocen que vivimos en una zona altamente vulnerable, que es una zona inundable, y mientras no conozcan el territorio y no lo adapten, no van a aprender", ha resuelto.