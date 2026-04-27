Una manifestación de taxistas recorrerá este miércoles València y terminará con una concentración ante Conselleria

Archivo - Protestas de taxistas en València ente la Delegación del Gobierno
Archivo - Protestas de taxistas en València ente la Delegación del Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 27 abril 2026 17:50
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VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones representativas del Taxi de Valencia han convocado una nueva movilización este miércoles en València, que incluirá una marcha lenta por el centro de la ciudad y una concentración ante la Conselleria de Infraestructuras.

La protesta, en el marco de las negociaciones para una nueva normativa autonómica que regule la movilidad y del rechazo del sector al "intrusismo" de las VTC, arrancará a las 10.30 horas, cuando los taxis empezarán a concentrarse en la calle Blanqueries con Torres de Serranos.

A las 11.00 horas, emprenderán una marcha lenta por la plaza Tetuán, la calle Collón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà, calle Linares, Avenida del Cid y calle 9 d'Octubre. Así, finalizarán con una pitada ante la Conselleria de Infraestructuras.

Paralelamente, desde las 11 horas se celebrará una concentración a pie también ante la sede de la Conselleria, en la ciudad administrativa 9 d'Octubre. Ambas protestas finalizarán sobre las 12.30 horas.

Las asociaciones de taxistas han denunciado que "cada dia hay más coches negros haciendo de taxis", en referencia a las VTC, y han criticado que "ya han pasado el verano de 2025, la investidura del nuevo presidente, Navidad, Fallas y Semana Santa". "Si no hay soluciones, haremos una cada semana de forma indefinida", han advertido las juntas directivas.

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