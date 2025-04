Una manifestación en València exige limitar alquileres y la "expansión" turística: "La ciudad, para quien la habita"

Instan a Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento a posicionarse: "No se puede estar con los especuladores y con la ciudadanía"

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación --con 4.000 asistentes, según cifras de la Delegación de Gobierno en la Comunitat-- ha llenado este sábado las calles de València para exigir la limitación de los precios de alquiler, así como las "políticas de expansión urbanística y turística". "Queremos que la ciudad sea para quien la habita", han aseverado.

Bajo el lema 'Acabem amb el negoci de l'habitatge i el territori', el movimiento València no està en venda --que integran cerca de 200 colectivos y asociaciones-- ha reclamado la "desmercantilización de la vivienda, la defensa de territorio y la regularización del precio de alquiler".

La manifestación se ha iniciado en cuatro columnas desde los barrios del norte, sur, este y oeste de la ciudad, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, de donde ha partido sobre las 19.00 horas hasta plaza América.

En la protesta se han escuchado cánticos como 'Si no baixen els lloguers, cremarem l'Ajuntament', 'València no está en venta', 'Cases per viure, no per sobreviure' o 'Si no tenim casa, ocuparem la plaça'.

Asimismo, los manifestantes han hecho sonar llaves de pisos como protesta y han portado pancartas como 'Viviendas para vivir, no para especular', 'Expropiar rendistes, derrotar als governs, garantir l'habitatge', 'La vivienda no debería ser un lujo', 'Cap persona sense llar per culpa del gran capital' o 'Fora especuladors dels nostres barris'.

Sara Cerón, una de las portavoces de València no està en venda, ha recalcado que vuelven a salir a la calle porque quieren "que la ciudad sea para quien la habita, donde las personas puedan vivir, el turismo no sea problema para las clases trabajadoras y nuestro territorio no se vea afectado por políticas de expansión urbanística y turística que están poniendo en peligro la zona periurbana".

Ha lamentado la derogación de la tasa turística y ha calificado de "insostenible" la situación del turismo en el centro de la ciudad, que "está matando el comercio local y desplazando al vecindario a zonas periurbanas, donde hay más vulnerabilidad". "Es momento de desmercantilizar la vivienda y regular el precio del alquiler y las medidas del Estado y la Generalitat son insuficientes para parar esta situación", ha aseverado.

Por su parte, María Alandes, también portavoz de la plataforma, ha instado al Gobierno central, a la Generalitat y al Ayuntamiento a que "elijan": "No se puede estar con los especuladores y con la ciudadanía".

Asimismo, ha censurado que la situación de la vivienda ha empeorado desde la manifestación de octubre, ha denunciado un incremento del 150 por ciento del precio de alquiler en diez años y cree que "la población se está viendo desplazada y la dana se está aprovechando para que venga más especulación".

Además, ha avanzado que "esto es el comienzo, una semilla que se está poniendo para que esto siga hacia adelante" y ha avanzado más movilizaciones. En cuanto a la posibilidad de una huelga, Cerón ha señalado que la plataforma la integran numerosos colectivos, por lo que no tienen "posicionamientos concretos y unitarios" para todo.

MÁS DE 3.600 DESAHUCIOS EN LA COMUNITAT

Por su parte, Clara Giner, integrante de la plataforma, ha manifestado que la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios del alquiler sería "una buena medida inicial", aunque ha precisado que "solo sería insuficiente" y ha instado a "regular de forma más contundente que ahora".

Pablo Ramos, también portavoz, ha alertado que en 2024 "ha habido más de 3.610 desahucios en toda la Comunitat Valenciana", dejando a más de 3.000 familias que "se tienen que reincorporar a un mercado inmobiliario que está colapsado y que es completamente irreal poder entrar".

Ha reprochado que no se apliquen leyes como la de tanteo y retracto, a su juicio para "no molestar a los mismos de siempre, a los rentistas, a los fondos buitre y a los grandes propietarios que están especulando con nuestras viviendas".

"NO HAY DERECHO"

Entre los manifestantes, María ha instado a los dirigentes políticos a "cambiar las normas que puedan facilitar que la gente tenga mejor acceso a la vivienda", ya que "es algo que afecta a la gran mayoría de españoles"; mientras que Carmen, de 76 años, se ha mostrado en contra del "sinvergoncerío que hay con la subida de precios de alquileres y compras". "Debemos solidarizarnos con los jóvenes, pero los jóvenes tienen que pelear, porque no hay derecho", ha subrayado.

Por su lado, Esther ha reclamado restringir las compras de pisos a grandes sociedades y los pisos turísticos y dar ayudas para compra de vivienda.

Las manifestaciones por la vivienda se han celebrado este sábado en 40 ciudades españolas, entre ellas también Alicante y Castelló.