Una manifestación por la vivienda en València llama a convocar huelga general tras tumbar el Congreso los decretos

Manifestación por el derecho a la vivienda en València, a 3 de octubre de 2026 - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación recorre este sábado València, con salida desde la Porta de la Mar, para reivindicar el derecho a la vivienda, convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Palataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València. "Ni gent sense casa ni casa cases sense gent" (Ni gente sin casa ni casas sin gente) ha sido una de las proclamas de la marcha, que ha arracando tras la pancarta de 'Acabem amb el negoci de l'habitatge' ('Acabemos con el negocio de la vivienda').

Las entidades organizadoras han hecho un llamamiento a convocar una huelga general tras tumbar el Congreso de los Diputados este viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Los portavoces de las asociaciones convocantes han asegurado, momentos antes de iniciarse la protesta, que hay "mucha rabia" en la calle porque "era una propuesta de mínimos", pero "ni eso" se ha aprobado.

Con pancartas con los lemas 'No a la especulación', 'Merecemos política de confianza', 'Basta ya ni un desahucio más', 'Psoe y sumar son parte del problema' o 'Los inversores son los invasores' y cánticos de "Hace falta ya una huelga general"; "No a los desahucios sin respuesta"; "Fora rendistes dels nostres barris" (Fuera rentistas de nuestros barrios); "No podemos hacer las paces esto es lucha de clases"; "Políticos y rentistas son terroristas" o "Si pago el alquiler no tengo para comer", la marcha concluye frente al Palau de Les Arts, donde se celebra este sábado el foro de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026.

"Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo y centros educativos, que se hagan asambleas y la gente se organice para comenzar la huelga general a mitad de noviembre", ha explicado Andrea Leixos, en representación del Sindicat de Llogateres.

También en declaraciones a los medios, Iker Gallego, de Entrebarris, ha comentado que la manifestación de este sábado también nace con el objetivo de "conseguir por fin que la vivienda sea un derecho de primera necesidad" para que "podamos vivir tranquilos en nuestros barrios y nuestras ciudades".

"VAMOS A SEGUIR LUCHANDO"

Preguntado sobre una posible acampada en la capital del Turia, ha aseverado que no descartan "más acciones". "Nos vamos a reunir próximamente para ver las próximas acciones, pero está claro que, tal y como está la situación y viendo lo que pasó ayer (en la Cámara baja), vamos a seguir luchando y muy activos", ha sentenciado.

Por otra parte, Julia Sandra, de Sindicat Habitatge de València, ha denunciado, en la misma línea, que ayer se "atacaron de forma muy grave" los "derechos de la clase trabajadora" porque, a su juicio, se votó a favor del "rentismo" y la "especulación". "Los trabajadores vivimos en una situación absolutamente límite porque no podemos acceder a la vivienda", ha apostillado.

"Estamos abocando a muchísimos trabajadores al suicidio, como el caso de Olga y Javier. Estamos viviendo situaciones muy complejas y muy al límite", ha señalado, para recalcar que "no podemos más".

Dicho esto, ha remarcado que desde el Sindicat Habitatge València piensan que hacen falta medidas "muy urgentes que no se aprobaron" este viernes en el Congreso. En este sentido, ha propuesto "expropiar ya las casas dedicadas al turismo, que se bajen los precios porque los trabajadores no podemos pagarlos y que se acabe de una vez por todas la compra (de viviendas) para la especulación".

Y ha agregado que, a su parecer, es "muy importante exigir la ilegalización de las empresas" dedicadas a la "desocupación", a la vez que ha prometido utilizar "todas las herramientas dedicadas lucha de la clase trabajadora" y ha asegurado que no dejarán las calles e irán a huelga general en el caso de que se convoque.

"YA NO QUEREMOS MIGAJAS"

Por su parte, José Luis González, de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, ha denunciado la "sumisión" de "poderes del Estado, como el político y el jurídico" ante la "especulación". Y ha zanjado: "Ya no queremos migajas", sino "el pan y vamos a conseguirlo con una lucha unida y contundente".

Sobre nuevas acciones, así como la posibilidad de que se celebre también una acampada en València, ha afirmado que "de momento no", si bien ha dicho que "a partir de hoy se abrirá una nueva dinámica".