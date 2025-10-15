Manifestantes llaman al "boicot a Israel" a las puertas de un Valencia Basket-Hapoel con refuerzo policial

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ante las puertas del Roig Arena, donde esta tarde se va a disputar a puerta cerrada el partido de baloncesto entre el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, llama al "boicot a Israel" para acabar con el genocidio del pueblo palestino. Con motivo de la protesta, se ha desplegado un operativo especial de más de 500 agentes de la Policía Nacional.

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valencià ha convocado esta acción, que desde las 18.00 horas reúne en los alrededores del recinto multiusos a en torno a un millar de personas --según la estimación de la Delegación de Gobierno-- que claman contra la política del gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Estado terrorista, estado sionista", "Boicot, boicot, boicot a Israel", "No es una guerra, es un genocidio", "Free Palestine", "Israel asesina, el basket patrocina" o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" son algunas de las proclamas que se escuchan.

Los jugadores del Hapoel han accedido al Roig Arena en un autobús que ha entrado por la calle Antonio Ferrandis en dirección contraria a la habitual, por lo que se ha cortado el tráfico.

TENSIÓN Y CARGA

En un primer momento, se ha producido cierta tensión entre los manifestantes --que han ido llegando a los alrededores del arena por distintos flancos-- y la Policía al intentar los agentes que no avanzaran hacia el recinto. Posteriormente, sí que ha habido una carga policial cuando un grupo de manifestantes ha realizado una sentada para cortar la circulación de vehículos en la calle Antonio Ferrandis. Han sido dispersados en unos minutos entre gritos de "Vergüenza me daría ser policía".

Esta mañana, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, resaltaba que se ha hecho un despliegue de un dispositivo policial durante todo el día, no solamente para esta tarde, desde esta misma mañana, que había ya convocadas distintas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, trasladaba su "apoyo total y solidaridad" al Valencia Basket y a todos sus aficionados y aficionadas": "Ojalá hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle dar ánimos en este partido y que tuviera a la afición cerca".

No obstante, valoraba la decisión que ha tomado el club de celebrar el partido a puerta cerrada, ya que supone "haber puesto por delante de todo la seguridad de todas las personas en una situación compleja, difícil, que desde luego a nadie nos gustaría tener delante y que ojalá no se hubiese tenido que dar, pero por encima de todo está garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas", ha apostillado.